Un triplé phénoménal de Ronaldo : Al-Nassr s'impose dans un match à 8 buts

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Un triplé phénoménal de Ronaldo : Al-Nassr s'impose dans un match à 8 buts

La 12e journée de la Saudi Pro League a offert aux fans un véritable festival de buts. Dans l'une des affiches phares, le club d'Al-Nassr a accueilli Al-Kholood à Riyad, s'imposant 5-3 au terme d'un match dramatique riche en rebondissements.

Le grand protagoniste de la rencontre, la superstar portugaise Cristiano Ronaldo a marqué 3 buts en seulement 15 minutes en seconde période, faisant un pas de géant vers un record historique dans le football.

Le récital de Ronaldo et le record de passes décisives de Félix

Le duel entre Al-Nassr et Al-Kholood a été intense et disputé :

  • La tension de la première mi-temps : Alors que Domingues a ouvert le score pour les visiteurs à la 16e minute, Angelo (24e) et Sadio Mané (38e) ont donné l'avantage aux locaux. Cependant, juste avant la pause, Essomba a égalisé — 2-2 ;

  • La « tempête » de 15 minutes : En seconde période, Cristiano Ronaldo est entré en scène. L'attaquant a marqué aux 66e, 72e et 81e minutes, signant un triplé et scellant le sort du match ;

  • Le talent de João Félix : Le milieu de terrain portugais João Félix a été l'un des principaux artisans de la victoire, délivrant 4 passes décisives à ses coéquipiers ;

  • 985 buts et le cap des 1 000 : Après ces trois buts, le total officiel de la carrière de Ronaldo a atteint 985 buts. Il ne manque plus que 15 buts pour atteindre la barre incroyable des 1 000 réalisations dans l'histoire du football.

Large victoire d'Al-Qadsiah et nouveau leader en Pro League

Un autre match de la journée a provoqué un changement majeur dans le haut du classement :

  • 6-0 sur le terrain d'Al-Riyadh : Le club d'Al-Qadsiah, en déplacement, a inscrit 6 buts sans réponse face aux hôtes ;

  • Triplé de Reijnders : Parmi les vainqueurs, Reijnders (18e, 56e, 86e) a marqué trois buts, devenant le deuxième auteur d'un triplé de la journée. De plus, Salem (37e), Mohammed (67e) et Quiñones (87e) ont également marqué ;

  • Situation au classement : Après cette large victoire, Al-Qadsiah dépasse Al-Nassr à la différence de buts (les deux équipes ont 28 points) et devient le leader de la Saudi Pro League.

La course au titre dans le championnat saoudien est plus intense que jamais, et la quête de Ronaldo vers son 1 000e but continue de captiver le monde du football.

Cristiano RonaldoAl-NassrSaudi Pro LeagueAl-QadsiahFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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