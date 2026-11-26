Prestigieux Opta le centre de statistiques et d'analyse a recalculé les chances des équipes de remporter le trophée après la conclusion de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'UEFA.

Les « Gunners » ont les meilleures chances pour un premier titre

Selon le superordinateur, le club londonien d' Arsenal est le grand favori pour remporter la compétition. Les analystes estiment la probabilité que les « Gunners » soulèvent le trophée de la Ligue des champions pour la première fois de leur histoire à 18,6 % .

Le trio de tête est complété par le Bayern Munich (16,29 %) et le FC Barcelone (12,58 %). Le club parisien du PSG , vainqueur des deux dernières éditions, se classe 4e avec 12,37 % . La présence du club italien de Como dans le top 10 est un résultat remarquable.

Les 10 équipes ayant la plus forte probabilité de remporter la Ligue des champions (selon Opta) :

Rang Équipe Probabilité de victoire 1 Arsenal 18,6 % 2 Bayern Munich 16,29 % 3 FC Barcelone 12,58 % 4 PSG 12,37 % 5 Real Madrid 10,69 % 6 Manchester City 6,77 % 7 Liverpool 6,31 % 8 Inter Milan 3,37 % 9 Borussia Dortmund 2,33 % 10 Como 2,23 %

Rappelons que le PSG a remporté le titre lors des deux dernières saisons de la plus prestigieuse compétition européenne des clubs.

Selon vous, la prédiction du superordinateur Opta se réalisera-t-elle et Arsenal pourra-t-il enfin remporter la Ligue des champions pour la première fois de son histoire ?

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