Cristiano Ronaldo va-t-il quitter Al-Nassr ? Le champion saoudien lutte pour retenir la légende

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Cristiano Ronaldo va-t-il quitter Al-Nassr ? Le champion saoudien lutte pour retenir la légende

Le buteur portugais évoluant sous les couleurs du champion en titre d'Arabie saoudite, Al-Nassr, Cristiano Ronaldo envisage sérieusement de mettre fin à son aventure au sein du club. Selon Al Nassr Zone, citant 365Scores Arabic, l'attaquant de 41 ans aurait averti la direction qu'il pourrait quitter l'équipe à l'issue de la saison actuelle.

Cette déclaration du légendaire footballeur, qui a récemment mis fin à ses 23 ans de carrière internationale, a suscité une vive inquiétude et de nombreux débats au sein de l'élite du football saoudien.

Le plan d'Al-Nassr : Prolongation de contrat ou adieux royaux

Le géant de Riyad n'a pas l'intention de laisser partir facilement son leader, devenu une icône du sport mondial :

  • Tentatives de persuasion : La direction d'Al-Nassr ne souhaite absolument pas se séparer de Ronaldo et mène des négociations actives pour convaincre la star portugaise de prolonger son contrat actuel ;

  • Match d'adieu spécial : Si les deux parties ne parviennent pas à un accord pour renouveler le contrat, les représentants du club prévoient d'organiser une cérémonie d'adieu grandiose ainsi qu'un match de gala spécial en hommage à Ronaldo.

L'ère débutée en 2023 et l'option Sporting

La fin de la mission de Cristiano Ronaldo en Asie alimente diverses spéculations sur sa prochaine destination :

  • 4 ans de règne en Arabie saoudite : Depuis début 2023, l'attaquant légendaire défend dignement les couleurs d'Al-Nassr, devenant le facteur clé de la reconnaissance mondiale de la Saudi Pro League ;

  • Possibilité d'un retour en Europe : Des rapports précédents ont souligné à plusieurs reprises que Ronaldo pourrait terminer sa carrière de joueur dans son club formateur, le Sporting CP de Lisbonne.

Si l'attaquant de 41 ans décide fermement de quitter l'Arabie saoudite, cela deviendra sans aucun doute l'un des feuilletons de transfert les plus brûlants du mercato estival, non seulement au Moyen-Orient, mais dans tout le monde du football.

Cristiano RonaldoAl-NassrSaudi Pro LeagueSporting CPFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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