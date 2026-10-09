La mère de Cristiano Ronaldo exprime sa déception face au manque de reconnaissance de son fils au Portugal

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La mère de Cristiano Ronaldo exprime sa déception face au manque de reconnaissance de son fils au Portugal

Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal de Cristiano Ronaldo, sa mère Dolores Aveiro a exprimé son mécontentement concernant le traitement réservé à son fils dans le pays. Selon elle, bien que le footballeur ait rendu d'immenses services au football portugais, il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Elle s'est confiée à ce sujet lors d'une interview accordée au magazine « TV7 Dias ».

« Je suis triste, c'est naturel. Cela a été un choc pour moi. Mon fils aurait pu quitter l'équipe nationale par la grande porte, mais il est parti par la petite. J'ai un peu pleuré. Quand nous avons parlé au téléphone, je lui ai dit de se calmer. Mais il a pris sa propre décision. Malgré tout, il a fait énormément pour le Portugal. Il a toujours été un héros national, mais il n'a pas été apprécié à sa juste mesure », a déclaré Aveiro.

Auparavant, des informations circulaient selon lesquelles Ronaldo avait quitté le rassemblement de l'équipe nationale prématurément. Selon le joueur, cela est dû au fait que l'entraîneur principal Roberto Martínez n'a pas tenu ses promesses à deux reprises. Ronaldo est entré en jeu lors du match contre le Pays de Galles en Ligue des Nations, contribuant à la victoire 1-0 du Portugal. Cependant, il est resté sur le banc lors de la rencontre contre la Norvège, qui s'est soldée par une victoire 2-1.

Selon le joueur, il n'était initialement pas prévu qu'il participe au match contre la Norvège. Plus tard, l'entraîneur lui a demandé de se préparer à entrer en jeu à la 30e minute et l'a envoyé s'échauffer. Mais Ronaldo est resté sur le banc tout au long du match. Il estime que l'entraîneur aurait dû expliquer cette situation lors de la conférence de presse d'après-match, ce qu'il n'a pas fait.

Malgré cela, Ronaldo a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de quitter l'équipe nationale du Portugal. Il a même affirmé qu'il pourrait être appelé en sélection, même si la Fédération portugaise de football décidait de prendre des mesures disciplinaires à son encontre.

Cristiano RonaldoDolores AveiroÉquipe Nationale du PortugalRoberto MartínezFootball
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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