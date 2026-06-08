Le Pentagone inscrit Alibaba, Baidu et BYD sur la liste noire

·9·Technologie
Le Pentagone inscrit Alibaba, Baidu et BYD sur la liste noire

Le département américain de la Défense (Pentagone) a élargi sa liste des entreprises soutenant l'armée chinoise. La liste mise à jour inclut désormais Alibaba, Baidu, le fabricant de véhicules électriques BYD et l'entreprise de robotique Unitree. Cette décision devrait considérablement compliquer la coopération entre les entreprises américaines et ces organisations. Selon Techcrunch.com rapporte .

Cette liste, connue sous le nom de 1260H, a été établie en vertu de la loi sur l'autorisation de la défense nationale de 2021. C'est l'un des principaux outils utilisés par le gouvernement américain pour imposer des restrictions aux géants technologiques chinois. Le nombre d'entreprises sur la liste a désormais atteint 188, ce qui pourrait intensifier davantage les tensions économiques entre les deux pays.

Presque tous les grands acteurs du secteur de l'intelligence artificielle en Chine, y compris Tencent, ajouté l'année dernière, sont désormais sous la surveillance du Pentagone. Baidu est un leader non seulement dans les moteurs de recherche, mais aussi dans les véhicules autonomes. Par ailleurs, l'administration de Donald Trump avait imposé des droits de douane de 100 % sur les véhicules électriques importés de Chine.

D'autres représentants de l'industrie automobile n'ont pas été épargnés par les restrictions. Aux côtés de BYD, Nio, le fabricant de batteries CALB Group et EVE Energy ont également été ajoutés à la liste. De plus, le fabricant de capteurs lidar Robosense a rejoint la liste après son concurrent Hesai. Jusqu'à présent, des entreprises comme Alibaba, Baidu et BYD n'ont pas fait de déclarations officielles concernant cette situation.

PentagoneAlibabaBaiduBYDChine
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

WWDC 2026 : Une nouvelle ère pour Apple Intelligence, iOS 27 et SiriWWDC 2026 : Une nouvelle ère pour Apple Intelligence, iOS 27 et SiriAujourd'hui, 19:02La NASA prête pour la mission Artemis III : Moteurs livrés pour la fusée SLSLa NASA prête pour la mission Artemis III : Moteurs livrés pour la fusée SLSHier, 18:56Apple Intelligence mis à jour : l'iPhone édite désormais texte et images automatiquementApple Intelligence mis à jour : l'iPhone édite désormais texte et images automatiquementHier, 18:50Apple simplifie le partage de l'addition avec Siri et l'appareil photoApple simplifie le partage de l'addition avec Siri et l'appareil photoHier, 18:29OpenAI et Anthropic recrutent activement des experts étrangers en raison de la pénurie de talentsOpenAI et Anthropic recrutent activement des experts étrangers en raison de la pénurie de talentsHier, 18:27Apple permet aux parents de surveiller l'utilisation de l'iPhone par leurs enfantsApple permet aux parents de surveiller l'utilisation de l'iPhone par leurs enfantsHier, 18:27
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin