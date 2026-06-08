Le département américain de la Défense (Pentagone) a élargi sa liste des entreprises soutenant l'armée chinoise. La liste mise à jour inclut désormais Alibaba, Baidu, le fabricant de véhicules électriques BYD et l'entreprise de robotique Unitree. Cette décision devrait considérablement compliquer la coopération entre les entreprises américaines et ces organisations. Selon Techcrunch.com rapporte .

Cette liste, connue sous le nom de 1260H, a été établie en vertu de la loi sur l'autorisation de la défense nationale de 2021. C'est l'un des principaux outils utilisés par le gouvernement américain pour imposer des restrictions aux géants technologiques chinois. Le nombre d'entreprises sur la liste a désormais atteint 188, ce qui pourrait intensifier davantage les tensions économiques entre les deux pays.

Presque tous les grands acteurs du secteur de l'intelligence artificielle en Chine, y compris Tencent, ajouté l'année dernière, sont désormais sous la surveillance du Pentagone. Baidu est un leader non seulement dans les moteurs de recherche, mais aussi dans les véhicules autonomes. Par ailleurs, l'administration de Donald Trump avait imposé des droits de douane de 100 % sur les véhicules électriques importés de Chine.

D'autres représentants de l'industrie automobile n'ont pas été épargnés par les restrictions. Aux côtés de BYD, Nio, le fabricant de batteries CALB Group et EVE Energy ont également été ajoutés à la liste. De plus, le fabricant de capteurs lidar Robosense a rejoint la liste après son concurrent Hesai. Jusqu'à présent, des entreprises comme Alibaba, Baidu et BYD n'ont pas fait de déclarations officielles concernant cette situation.