Minix présente le mini-PC ER939-AI Pro basé sur la plateforme AMD Strix Halo

Alors que la demande d'appareils compacts augmente sur le marché des technologies informatiques, Minix a dévoilé son nouveau fleuron — le modèle ER939-AI Pro. Ce mini-PC attire l'attention des spécialistes non seulement par sa taille réduite, mais aussi par des caractéristiques techniques surpassant nombre de stations de travail fixes. C'est ce qu'indique Ixbt.com information rapporte.

La particularité principale de l'appareil réside dans son architecture basée sur la plateforme AMD Strix Halo. Le cœur du système est équipé du processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 de dernière génération. Selon Ixbt.com, ce processeur assure une efficacité élevée pour le traitement de l'IA et les tâches graphiques lourdes. Cela transforme l'ER939-AI Pro en un véritable outil de travail mobile pour les designers et ingénieurs professionnels, bien plus qu'un simple PC de bureau.

Mémoire et rapidité sans précédent

Les ingénieurs de Minix n'ont fait aucun compromis sur la mémoire. L'appareil est équipé de 128 GB de RAM LPDDR5X-8533. Cette valeur est considérée comme très élevée, même pour les ordinateurs portables de jeu et les stations de travail les plus modernes. Pour le stockage, un SSD de 2 TB est installé, et les utilisateurs peuvent utiliser deux slots M.2 2280 PCIe Gen4 x4 supplémentaires.

Côté design, l'appareil possède un châssis métallique blanc argenté. Son volume n'est que de 2,75 litres. Pour plus de commodité, les fabricants ont installé une poignée spéciale sur le dessus du boîtier, facilitant considérablement le déplacement de l'ordinateur.

Ports étendus et capacités réseau

L'ensemble des interfaces impressionnera certainement l'utilisateur. L'appareil prend en charge les normes modernes Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4. L'un des points les plus importants est la présence de deux ports réseau 10GbE, très utiles pour les serveurs ou les réseaux locaux traitant de gros volumes de données.

La connectivité est assurée par les ports suivants :

Port USB-C avec une vitesse de 40 Gbps ;

USB-A supportant des vitesses jusqu'à 10 Gbps ;

Sorties vidéo HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4 ;

Slot pour cartes mémoire SD 4.0 UHS-II ;

Connecteurs audio 3,5 mm.

Sur le marché ouzbek, les mini-PC dotés d'une telle performance sont généralement populaires parmi les monteurs vidéo et les spécialistes IT. Le Minix ER939-AI Pro, grâce à sa compacité et sa puissance, devrait être un concurrent sérieux pour des appareils comme le Apple Mac Studio. Des informations supplémentaires sur la date de vente officielle et le prix sont attendues.