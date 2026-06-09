Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5

Bien que le système d'exploitation One UI 8.5 de Samsung introduise de nombreuses nouvelles fonctionnalités, il s'avère que certaines restent exclusives à la nouvelle série Galaxy S26. Cela a été révélé par des analyses comparatives menées entre quatre générations de flagships — Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S25 Ultra et Galaxy S26 Ultra. Selon Ixbt.com rapport .

En particulier, le nouveau mode de prise de vue en résolution 24 MP est disponible uniquement sur le modèle Galaxy S26 Ultra. Il n'apparaîtra pas sur les modèles phares précédents, même après une mise à jour du système. Il n'est pas possible de l'activer via les paramètres de l'appareil photo ou l'application Camera Assistant.

De plus, la fonction Horizontal Lock, qui maintient l'horizon stable lors de l'enregistrement vidéo, est également réservée aux utilisateurs du Galaxy S26 Ultra. Selon SamMobile, les restrictions ne s'appliquent pas seulement aux capacités de l'appareil photo, mais aussi à plusieurs innovations dans d'autres parties du système.

Par conséquent, bien que les propriétaires du Galaxy S23 Ultra, du Galaxy S24 Ultra et même du relativement nouveau Galaxy S25 Ultra reçoivent la majeure partie de l'interface One UI 8.5, ils ne peuvent pas profiter pleinement des technologies les plus avancées proposées par Samsung. L'entreprise encourage ainsi les utilisateurs à acheter de nouveaux appareils.