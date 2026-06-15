La nouvelle mise à jour de Windows 11 provoque de graves dysfonctionnements

La dernière mise à jour de sécurité KB5094126 publiée par Microsoft pour le système d'exploitation Windows 11 a causé des problèmes inattendus pour de nombreux utilisateurs. Après l'installation de ce paquet visant à améliorer la stabilité du système, des propriétaires d'ordinateurs du monde entier signalent divers dysfonctionnements techniques, notamment des blocages complets du système et un accès restreint aux données. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, les forums de support technique et les réseaux sociaux sont inondés de plaintes d'utilisateurs. L'un des problèmes les plus courants est le phénomène de "l'écran bleu de la mort" (BSOD) observé sur les appareils de marque HP. Selon les experts, cette situation pourrait être liée au processus de mise à jour des certificats Secure Boot mis en œuvre par Microsoft.

Gel du système et erreurs dans les services cloud

Non seulement les utilisateurs de HP, mais aussi les propriétaires d'ordinateurs portables Lenovo rencontrent de sérieuses difficultés. En particulier, des cas de gel complet du système (freezing) sont fréquemment observés sur ces appareils. De plus, de nombreux utilisateurs ont signalé qu'ils ne pouvaient pas accéder à leurs fichiers sur des services cloud comme OneDrive et Dropbox.

Des enquêtes menées par des administrateurs système ont montré que le problème lié aux services cloud est dû aux paramètres de contrôle de compte d'utilisateur (UAC). Il s'avère que le dysfonctionnement survient principalement dans les environnements où l'UAC est désactivé et où l'utilisateur dispose de droits d'administrateur local. Pour résoudre temporairement le problème, il est recommandé de rétablir les paramètres UAC par défaut.

BitLocker et mesures de sécurité

Un autre risque sérieux est apparu concernant le système de chiffrement de disque BitLocker. Dans certains cas, après l'installation de la mise à jour, le système passe automatiquement en mode de récupération et demande à l'utilisateur de saisir une clé spéciale pour déverrouiller le disque. Cela présente un risque de perte de données pour les utilisateurs qui n'ont pas sauvegardé leurs clés.

Selon ixbt.com, Microsoft étudie actuellement ces erreurs et un correctif (hotfix) hors cycle devrait être publié prochainement. Il est conseillé aux utilisateurs d'être prudents lors de l'installation des mises à jour système et de créer des copies de sauvegarde des données importantes.

Pour l'instant, les mesures temporaires suivantes sont proposées aux utilisateurs rencontrant des problèmes :