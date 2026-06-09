Gary Lineker : Dire que Cristiano Ronaldo est moins bon que Lionel Messi n'est pas une insulte

L'ancien attaquant de l'équipe nationale d'Angleterre et du FC Barcelone, Gary Lineker, est revenu une fois de plus sur le débat éternel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Selon l'expert renommé, placer la star argentine au-dessus du Portugais est simplement une vérité footballistique et ne constitue aucune insulte personnelle. Lineker a également admis que sa position ferme avait refroidi ses relations avec l'attaquant d'Al-Nassr. Cela a été rapporté par Goal.com site d' information.

Lors d'une interview accordée à The Louis Theroux Podcast, Lineker a expliqué pourquoi il place Lionel Messi encore plus haut que Diego Maradona. Selon lui, Messi réalise des actions qu'un joueur ordinaire ne pourrait peut-être pas montrer une seule fois dans toute sa carrière. Lineker considère la vision du jeu et la qualité de passe de Messi comme dépassant les capacités humaines.

Par ailleurs, Lineker a souligné son grand respect pour l'éthique de travail et les réalisations de Cristiano Ronaldo. « Je n'ai pas d'aversion pour Ronaldo ; c'est un footballeur incroyable. Mais quiconque comprend le football peut voir qui est le meilleur. Le simple fait que Ronaldo soit mentionné aux côtés de Messi est un immense compliment pour lui, car il n'a pas le talent inné de Messi. Dire cela n'est pas une insulte pour Ronaldo », a déclaré l'ancien footballeur.

Il semble que les commentaires de Lineker n'aient pas plu à Cristiano Ronaldo. Selon l'expert, la star portugaise a été vexée et ne lui parle plus actuellement. Lineker, qui avait auparavant déclaré qu'ils entretenaient de bonnes relations, a révélé que Ronaldo avait coupé les ponts avec lui après sa réponse concernant Messi.

Actuellement, les deux attaquants légendaires se concentrent sur la Coupe du Monde 2026. Le huit fois lauréat du Ballon d'Or, Lionel Messi, souhaite réaliser un nouveau miracle avec l'Argentine, tandis que Cristiano Ronaldo vise à conquérir le seul trophée manquant à sa riche collection : la Coupe du Monde.