L'action d'un journaliste pour une photo avec Shakira fait rire Internet
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Un incident amusant impliquant un journaliste argentin s'est produit avant le match d'ouverture de la Coupe du Monde de football 2026.
Alors qu'il était en direct, le journaliste a aperçu la star colombienne Shakira, a interrompu son reportage et a couru pour prendre une photo avec elle.
Quelques instants plus tard, le journaliste est revenu à l'antenne et a commenté son geste avec humour.
La vidéo de cet incident est devenue virale sur les réseaux sociaux, provoquant les rires et les commentaires de nombreux utilisateurs.
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