L'action d'un journaliste pour une photo avec Shakira fait rire Internet

·52·Monde
L'action d'un journaliste pour une photo avec Shakira fait rire Internet

Un incident amusant impliquant un journaliste argentin s'est produit avant le match d'ouverture de la Coupe du Monde de football 2026.

Alors qu'il était en direct, le journaliste a aperçu la star colombienne Shakira, a interrompu son reportage et a couru pour prendre une photo avec elle.

Quelques instants plus tard, le journaliste est revenu à l'antenne et a commenté son geste avec humour.

La vidéo de cet incident est devenue virale sur les réseaux sociaux, provoquant les rires et les commentaires de nombreux utilisateurs.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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