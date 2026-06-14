Des scientifiques stupéfaits : une immense structure mystérieuse découverte sous la glace de l'Antarctique

·31·Monde
Des scientifiques stupéfaits : une immense structure mystérieuse découverte sous la glace de l'Antarctique

Une équipe internationale de scientifiques a identifié une structure géologique d'échelle continentale, jusqu'alors inconnue, sous la calotte glaciaire de l'Antarctique oriental. Elle consiste en un système de bassins géants cachés sous une glace atteignant environ trois kilomètres d'épaisseur, baptisé « province de rift de l'Antarctique oriental ». Cette découverte a été annoncée par le service de presse de l'Université de Durham.

Il est indiqué que cette structure géologique comprend plusieurs objets étudiés séparément auparavant, tels que les bassins de Wilkes et d'Aurora, ainsi que le bassin abritant le lac Vostok, le plus grand lac sous-glaciaire de la Terre. Bien qu'ils aient été étudiés séparément par le passé, il est désormais confirmé pour la première fois qu'ils forment un système unique et interconnecté.

Selon les scientifiques, cette structure s'est formée à la suite d'un processus d'étirement rotationnel radial de la croûte terrestre, qui s'est progressivement élargi à partir d'un point central pour créer des bassins triangulaires. Les chercheurs comparent ce système à une paume ouverte : le pouce reste immobile à la base tandis que les autres doigts s'écartent. Il est probable que cette province se soit formée au cours de plusieurs étapes tectoniques liées à l'évolution du supercontinent Gondwana et à la séparation ultérieure de l'Antarctique et de l'Australie.

Cette découverte est importante non seulement pour reconstituer le passé géologique du continent, mais aussi pour étudier l'influence de la topographie sous-glaciaire sur le mouvement des glaces aujourd'hui. Parallèlement, elle pourrait servir à évaluer la stabilité des régions de la calotte glaciaire les plus sensibles au changement climatique.

Antarctique orientaleUniversité de DurhamBassin de WilkesLac VostokGondwana
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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