Un autre achat sensationnel a ébranlé le monde des passionnés de voitures et du show-business. Le blogueur célèbre et entrepreneur Askhab Tamayev a officiellement annoncé qu'il avait personnellement acheté une supercar Bugatti de luxe appartenant à la légende du football et capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo. Cet accord, qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, attire l'attention non seulement en raison du changement de propriétaire de la voiture, mais aussi comme un nouveau pont d'amitié entre deux personnalités célèbres.

Selon des informations d'initiés, le blogueur russe a finalisé avec succès toutes les conditions d'achat de ce véhicule unique à haute vitesse issu de la collection de la star portugaise. En plus du processus de vente officiel, les parties ont convenu d'une obligation mutuelle très intéressante : Askhab Tamayev et Cristiano Ronaldo sont parvenus à un accord ferme pour se rencontrer en face à face et organiser une rencontre spéciale après l'achèvement complet des matchs de la Coupe du Monde 2026.

Les rumeurs entourant ce grand projet et cet achat ont en réalité commencé il y a quelque temps. Les premiers rapports dans les médias indiquaient qu'Askhab Tamayev avait offert une somme exceptionnellement élevée de 6 millions de dollars américains en espèces pour le 'cheval de fer' préféré de Ronaldo. Il semble que la démarche audacieuse et décisive du blogueur ait finalement porté ses fruits et que la star du football ait accepté de lui remettre sa supercar spécifiquement.

Actuellement, Cristiano Ronaldo concentre toute son attention sur le tournoi le plus important de sa carrière. Il participe aux préparatifs intensifs de la Coupe du Monde, qui se déroulera de l'autre côté de l'océan, avec le camp de l'équipe nationale du Portugal. Le footballeur prévoit de rencontrer le nouvel acheteur et de remettre officiellement les clés de la voiture après la Coupe du Monde.

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