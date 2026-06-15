Passeport numérique pour les agents IA : La startup NewCore lève 66 millions de dollars

Les grandes entreprises du monde entier commencent à embaucher des agents d'intelligence artificielle (IA) non pas comme de simples outils logiciels, mais comme des employés à part entière. À cet égard, la question de la sécurité et de l'identification de ces « employés » numériques est devenue une priorité. La startup de cybersécurité NewCore a dévoilé ses activités en levant 66 millions de dollars pour résoudre ce problème précis. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le tour d'investissement, mené par le fonds de capital-risque Cyberstarts, a vu la participation de grandes entreprises telles qu'Index Ventures et Evolution Equity Partners. Suite à ce financement, la valeur marchande de NewCore a été estimée à 300 millions de dollars. L'objectif principal de la startup est de créer un système d'authentification, de gestion et de contrôle des actions des agents IA au sein du réseau d'entreprise.

Actuellement, de nombreuses entreprises mondiales intègrent des agents IA dans leurs processus de travail. Par exemple, Goldman Sachs a testé l'année dernière l'IA Devin, spécialisée dans l'écriture de code, en tant que nouvel employé. Le géant du conseil McKinsey a annoncé cette année que 25 000 agents IA travaillent aux côtés de ses 60 000 employés humains. De telles tendances exigent une nouvelle approche de la gestion des travailleurs numériques.

Les anciens systèmes ne sont pas prêts pour la nouvelle ère

Selon Zohar Alon, fondateur et PDG de NewCore, les systèmes d'identification existants sont devenus le maillon le plus faible de la sécurité des entreprises. Selon lui, les plateformes ayant 15 à 20 ans d'histoire ne peuvent pas supporter la complexité et l'échelle générées par les agents IA. Dans une interview accordée à TechCrunch, Alon a souligné que « les anciens systèmes sont voués à l'échec prochainement ».

La plateforme NewCore est conçue pour unifier les identifiants des humains et des agents IA dans un système unique. La startup soutient que les agents IA ne doivent pas être traités comme de simples comptes de service, mais comme des « citoyens de première classe » avec leurs propres droits, cycles de vie et autorisations. Cela permet aux services de sécurité de suivre précisément les actions de chaque bot.

L'équipe fondatrice de l'entreprise est composée d'experts ayant une grande expérience dans le domaine de la cybersécurité. Zohar Alon a précédemment fondé la startup Dome9 et l'a vendue à Check Point. Parmi les autres membres de l'équipe figurent Amihai Neiderman, ancien chef de la célèbre unité 8200 israélienne, et Erez Yarkoni, ancien directeur informatique de T-Mobile USA.

Une solution contre la stagnation du marché

Zohar Alon explique que l'idée de NewCore est née en 2023 alors qu'il examinait le budget technologique d'une grande entreprise. Malgré les sommes énormes payées pour les services d'identification, les clients étaient totalement insatisfaits de la qualité des prestataires actuels. Cela témoigne d'un manque de concurrence et d'une stagnation technologique sur le marché.

Alors que la transformation numérique s'accélère en Ouzbékistan, l'utilisation de bots IA dans le secteur bancaire et financier se développe. Des solutions comme NewCore pourraient devenir essentielles pour les entreprises locales afin de se protéger contre les cyberattaques et de réguler les systèmes automatisés.

En conclusion, à mesure que les agents IA deviennent une partie intégrante de la main-d'œuvre, la question de leur identification et de leur contrôle devient un nouveau front de la cybersécurité. En comblant cette lacune, NewCore vise à établir une nouvelle norme pour la gestion des employés numériques dans le monde de l'entreprise.