Fox Corporation acquiert la plateforme de streaming Roku pour 22 milliards de dollars

Le géant médiatique américain Fox Corporation a annoncé l'acquisition de Roku afin de renforcer considérablement sa position sur le marché du streaming. La valeur totale de l'accord est d'environ 22 milliards de dollars et comprend une transaction en espèces et en actions. Cette étape devrait être un tournant majeur pour Fox dans sa transition de la télévision traditionnelle vers le format numérique. C'est ce qu'indique Techcrunch.com informations rapporte.

La direction de Fox a souligné que cette fusion donnera naissance à la troisième plus grande entreprise de télévision aux États-Unis. L'accord combine le leadership de Fox dans les diffusions sportives en direct et les informations avec l'écosystème technologique étendu de Roku. Cela donne à l'entreprise un avantage majeur alors que les habitudes de consommation de contenu vidéo des téléspectateurs évoluent.

Une nouvelle étape sur le marché du streaming et de la publicité

Roku est actuellement une plateforme majeure couvrant plus de 100 millions de foyers. En obtenant un accès direct à cette audience, Fox prévoit de préparer des offres encore plus attractives pour les annonceurs. De plus, le service de streaming gratuit Tubi de Fox et la plateforme Fox One récemment lancée seront intégrés aux appareils Roku.

Le PDG de Fox, Lachlan Murdoch, a qualifié cet achat de moment "décisif" dans l'histoire de l'entreprise. Selon lui, le rôle de pionnier de Roku dans le streaming et l'expérience de Fox dans la création de contenu s'uniront pour transformer complètement le profil de croissance de l'entreprise. Cette stratégie vise à réduire la dépendance à la télévision par câble traditionnelle.

Le fondateur et PDG de Roku, Anthony Wood, a également exprimé sa satisfaction quant à cet accord, notant que le partenariat avec Fox permettra d'accélérer les innovations et de fournir des services de meilleure qualité aux téléspectateurs. Pour rappel, Fox avait acquis la plateforme Tubi en 2020 pour 440 millions de dollars, prouvant que l'intérêt de l'entreprise pour le secteur numérique a commencé bien plus tôt.

L'accord a été approuvé par les conseils d'administration des deux sociétés, et tous les processus juridiques devraient s'achever au premier semestre 2027. Fox a mobilisé 12 milliards de dollars de crédits pour réaliser cet achat massif. Cette transaction pourrait influencer considérablement le rapport de force non seulement en Amérique, mais aussi sur le marché mondial des médias.