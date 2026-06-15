Galactic Energy révèle les causes du crash de la fusée Ceres-2

La société spatiale privée chinoise Galactic Energy a terminé les enquêtes techniques sur le vol raté du lanceur Ceres-2 (YY1). Les spécialistes de l'entreprise ont identifié les causes du dysfonctionnement du moteur du premier étage et ont établi des plans précis pour éviter de telles erreurs lors des missions futures. C'est ce qu'indique Ixbt.com information rapporte.

Pour rappel, la fusée Ceres-2, lancée le 17 janvier de cette année depuis le cosmodrome de Szyusyuan, a subi une défaillance technique peu après le décollage. En raison d'une anomalie inattendue après l'envol, la fusée a perdu de l'altitude et s'est écrasée près du pas de tir. À la suite de cet incident, tous les satellites commerciaux à bord ont été totalement détruits.

Causes de la défaillance et analyses effectuées

selon ixbt.com, un groupe de travail spécial constitué par Galactic Energy a étudié minutieusement les causes de l'accident. Lors d'une réunion technique, il a été annoncé que le mécanisme de défaillance du moteur du premier étage a été pleinement compris et que cette erreur a pu être reproduite en laboratoire.

Les analyses ont montré que le problème était lié à un défaut technique spécifique qui a directement affecté la stabilité de la fusée. Les ingénieurs de l'entreprise ont élaboré des mesures améliorées pour éliminer le dysfonctionnement et ont testé leur efficacité. Cela permettra d'augmenter considérablement le niveau de sécurité lors des prochains vols.

Leçons pour l'astronautique privée

Les représentants de Galactic Energy soulignent que cette expérience amère a été une leçon importante pour l'entreprise. Dans l'industrie spatiale privée, chaque échec est considéré comme une opportunité de perfectionner davantage les technologies. L'entreprise promet de minimiser tous les risques lors des prochains lancements.

Actuellement, l'entreprise n'a pas l'intention d'arrêter le projet Ceres-2 ; au contraire, elle prépare de nouveaux vols en corrigeant les lacunes identifiées. Le secteur spatial privé chinois se développe rapidement ces dernières années et des startups comme Galactic Energy s'efforcent de renforcer leur position sur le marché mondial.

Cet événement s'est produit alors que la concurrence sur le marché du transport de satellites commerciaux s'intensifie. Néanmoins, l'enquête ouverte et transparente de l'entreprise est considérée comme une étape importante visant à maintenir la confiance des investisseurs et des partenaires.