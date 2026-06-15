Federico Chiesa décide de rester à Liverpool : L'attaquant italien veut faire ses preuves

L'attaquant italien de Liverpool, Federico Chiesa, a annoncé qu'il était prêt à se battre pour son avenir chez les Reds. Après le départ d'Arne Slot, le joueur est déterminé à démontrer son véritable potentiel et à obtenir une place de titulaire sous la direction du nouvel entraîneur Andoni Iraola. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Depuis son arrivée à Liverpool, Chiesa n'a pas réussi à montrer le niveau attendu et a dû passer beaucoup de temps sur le banc. La saison 2025-26 a été décevante pour lui, avec seulement 726 minutes jouées toutes compétitions confondues. Selon Goal.com, le changement d'entraîneur a complètement bouleversé les plans de l'ailier de 28 ans.

Nouvel entraîneur et nouvelles opportunités

L'arrivée d'Andoni Iraola à la tête de Liverpool devrait entraîner des changements tactiques majeurs. Chiesa est convaincu que le système basé sur une haute intensité prôné par le technicien espagnol correspond à son style de jeu. L'Italien considère les stages d'été aux États-Unis comme l'occasion idéale de se montrer.

Selon les informations du journaliste de TuttoJuve Mirko Di Natale, Chiesa n'a pas l'intention de quitter l'Angleterre à moins que le club ne le place officiellement sur la liste des transferts. Il considère comme une priorité de s'imposer dans l'un des cinq meilleurs clubs du monde comme Liverpool et de justifier la confiance des supporters.

Plusieurs clubs de Serie A, notamment la Juventus et Côme, suivent de près la situation du joueur. Néanmoins, Chiesa ne pense pas pour l'instant à un retour au pays. Son objectif principal est de s'adapter à l'intensité de la Premier League anglaise et de devenir un leader de l'attaque de Liverpool.

Souvenirs de la Juventus

Federico Chiesa a également évoqué son ancien club, la Juventus. Clarifiant les rumeurs sur son départ du club turinois, il a souligné que la direction et l'entraîneur Thiago Motta lui avaient clairement fait savoir qu'il n'était plus désiré. Selon le joueur, il n'a jamais discuté d'argent avec la Juventus.

« Je garderai toujours la Juventus dans mon cœur et j'aimerais y retourner un jour. Mais pour l'instant, mon attention est tournée vers Liverpool. Je vais discuter avec le nouvel entraîneur Iraola et évaluer mes chances », a ajouté l'attaquant. Pour l'heure, les fans des Reds attendent une performance bien plus brillante de Chiesa la saison prochaine.