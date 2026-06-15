La police tue par erreur une fillette de 9 ans

·32·Monde
La police tue par erreur une fillette de 9 ans

Au Pakistan, des policiers ont commis une grave erreur lors de la poursuite de braqueurs en ouvrant le feu sur un autre véhicule. En conséquence, une fillette australienne de 9 ans a été tuée et deux membres de sa famille ont été blessés. C'est ce qu'a rapporté The Independent .

L'incident s'est produit dans la ville de Chakwal, dans la province du Pendjab. Il a été rapporté que dans la nuit du 10 juin, des braqueurs armés à moto ont attaqué la famille et leur ont volé des bijoux d'une valeur d'environ 500 000 roupies pakistanaises (environ 1 800 dollars).

À ce moment-là, la police poursuivait d'autres criminels. Alors que la famille quittait les lieux en voiture après l'incident, les agents ont ouvert le feu, les prenant pour les suspects.

Selon un porte-parole de la police, le véhicule roulant vite, ils l'ont confondu avec celui des braqueurs et ont tiré sans discernement.

À la suite de la tragédie, une fillette de 9 ans nommée Haniya Ahmed a été transportée à l'hôpital, mais sa vie n'a pas pu être sauvée. Son père et son frère ont été blessés, tandis que sa mère est indemne.

Il a été annoncé plus tard que deux suspects principaux avaient été tués lors d'un affrontement avec la police. Parallèlement, un policier a été arrêté et une enquête a été ouverte.

Le gouvernement a formé une équipe d'enquête conjointe pour étudier l'incident. Il a été déclaré que des mesures juridiques strictes seraient prises si une négligence ou une culpabilité était prouvée.

Le ministère australien des Affaires étrangères a également annoncé qu'il fournissait une assistance consulaire à la famille.

PakistanChakwalPendjabThe IndependentHaniya Ahmed
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le Royaume-Uni restreint les réseaux sociaux pour les moins de 16 ansLe Royaume-Uni restreint les réseaux sociaux pour les moins de 16 ansAujourd'hui, 13:14La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiquesLa découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiquesAujourd'hui, 13:09Lavrov : « L'Europe a déclenché toutes les guerres mondiales »Lavrov : « L'Europe a déclenché toutes les guerres mondiales »Aujourd'hui, 13:01Un homme qui ne s'est pas assis depuis 5 ans : un vœu inhabituel suscite l'étonnementUn homme qui ne s'est pas assis depuis 5 ans : un vœu inhabituel suscite l'étonnementAujourd'hui, 12:51Zelenskyy fait une déclaration sur le rôle de l'Ukraine dans la sécurité européenneZelenskyy fait une déclaration sur le rôle de l'Ukraine dans la sécurité européenneAujourd'hui, 11:58Un membre de la famille royale norvégienne condamné pour viol parmi 40 chefs d'accusationUn membre de la famille royale norvégienne condamné pour viol parmi 40 chefs d'accusationAujourd'hui, 11:46
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal