La police tue par erreur une fillette de 9 ans

Au Pakistan, des policiers ont commis une grave erreur lors de la poursuite de braqueurs en ouvrant le feu sur un autre véhicule. En conséquence, une fillette australienne de 9 ans a été tuée et deux membres de sa famille ont été blessés. C'est ce qu'a rapporté The Independent .

L'incident s'est produit dans la ville de Chakwal, dans la province du Pendjab. Il a été rapporté que dans la nuit du 10 juin, des braqueurs armés à moto ont attaqué la famille et leur ont volé des bijoux d'une valeur d'environ 500 000 roupies pakistanaises (environ 1 800 dollars).

À ce moment-là, la police poursuivait d'autres criminels. Alors que la famille quittait les lieux en voiture après l'incident, les agents ont ouvert le feu, les prenant pour les suspects.

Selon un porte-parole de la police, le véhicule roulant vite, ils l'ont confondu avec celui des braqueurs et ont tiré sans discernement.

À la suite de la tragédie, une fillette de 9 ans nommée Haniya Ahmed a été transportée à l'hôpital, mais sa vie n'a pas pu être sauvée. Son père et son frère ont été blessés, tandis que sa mère est indemne.

Il a été annoncé plus tard que deux suspects principaux avaient été tués lors d'un affrontement avec la police. Parallèlement, un policier a été arrêté et une enquête a été ouverte.

Le gouvernement a formé une équipe d'enquête conjointe pour étudier l'incident. Il a été déclaré que des mesures juridiques strictes seraient prises si une négligence ou une culpabilité était prouvée.

Le ministère australien des Affaires étrangères a également annoncé qu'il fournissait une assistance consulaire à la famille.