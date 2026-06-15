OnePlus veut secouer le marché des smartphones abordables : Le nouveau modèle N6 est annoncé

Connu pour ses appareils haute performance, OnePlus est prêt à révolutionner le segment abordable. L'entreprise a officiellement annoncé le nouveau OnePlus N6, issu de la série N. Cet appareil devrait surprendre les utilisateurs non seulement par son prix, mais aussi par son autonomie, rapporte Ixbt.com indique .

Le nouveau smartphone est principalement destiné à un public jeune, alliant design moderne et haute efficacité énergétique. Le teaser officiel publié par la marque montre que l'appareil sera disponible en au moins deux coloris. Le slogan « Always On. Always Smooth » suggère une longue durée de vie de la batterie et une interface fluide.

Prix et caractéristiques techniques

Pour l'instant, OnePlus garde les spécifications exactes secrètes. Cependant, selon l'insider Abhishek Yadav cité par ixbt.com, le prix avoisinera les 20 000 roupies. Cela signifie que le prix international du OnePlus N6 ne devrait pas dépasser 200 $. Cette stratégie tarifaire pourrait renforcer considérablement la position de la marque sur le marché des smartphones abordables.

Les experts du secteur estiment que le OnePlus N6 sera très proche du modèle Nord CE6 en termes de performances techniques. Leur apparence presque identique renforce ces suppositions. Étant donné qu'Abhishek Yadav a déjà fourni des informations précises sur les smartphones de la série Xiaomi Mi 10T, ses prévisions concernant OnePlus sont jugées fiables.

Sur le marché ouzbek, la marque OnePlus est appréciée pour la stabilité de son logiciel et la qualité de sa fabrication. Si le nouveau modèle est effectivement lancé à moins de 200 $, il deviendra sans aucun doute l'une des options les plus attractives pour les acheteurs de milieu de gamme. Compte tenu de la forte demande pour des appareils endurants, le OnePlus N6 pourrait devenir un best-seller.

La présentation officielle du smartphone est prévue pour le 30 juin de cette année. Ce jour-là, tous les détails techniques, la capacité de la batterie et les caractéristiques de l'écran seront révélés. Pour l'instant, les utilisateurs peuvent espérer un design moderne et un prix abordable.