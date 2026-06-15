Choc en Inde : un homme vit debout depuis 5 ans (Vidéo)

·0·Monde
Choc en Inde : un homme vit debout depuis 5 ans (Vidéo)

Daulat Giri Ji Maharaj, un Indien, vit sans s'asseoir une seule minute depuis cinq ans dans le but de purifier son âme et de se rapprocher du dieu Shiva, rapporte Taaza TV.

Il suit l'ancienne pratique spirituelle « khada tapasya ». Selon son vœu, il doit vivre debout pendant 12 années consécutives. Dans les traditions hindoues, une ascèse aussi rigoureuse est censée conférer une puissance spirituelle et aider à se rapprocher du divin.

Depuis qu'il a commencé cette pratique, Maharaj ne s'est jamais assis et n'a jamais étendu ses jambes. Il dort même debout, en utilisant un dispositif de soutien spécial pour l'aider à garder l'équilibre.

Cependant, des années de pression physique ont gravement affecté sa santé. Ses jambes sont fortement enflées et noircies, et sa circulation sanguine s'est considérablement détériorée.

Malgré cela, il reste fidèle à son vœu. Des bénévoles du temple local surveillent régulièrement son état, appliquent des onguents cicatrisants sur ses jambes et lui prodiguent les soins nécessaires.

Il est rapporté que Daulat Giri Ji Maharaj devra rester debout pendant encore sept ans pour terminer pleinement cette pratique spirituelle.

Daulat Giri Ji MaharajIndeShivaTaaza TV
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La police tue par erreur une fillette de 9 ansLa police tue par erreur une fillette de 9 ansAujourd'hui, 13:21Le Royaume-Uni restreint les réseaux sociaux pour les moins de 16 ansLe Royaume-Uni restreint les réseaux sociaux pour les moins de 16 ansAujourd'hui, 13:14La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiquesLa découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiquesAujourd'hui, 13:09Lavrov : « L'Europe a déclenché toutes les guerres mondiales »Lavrov : « L'Europe a déclenché toutes les guerres mondiales »Aujourd'hui, 13:01Un homme qui ne s'est pas assis depuis 5 ans : un vœu inhabituel suscite l'étonnementUn homme qui ne s'est pas assis depuis 5 ans : un vœu inhabituel suscite l'étonnementAujourd'hui, 12:51Zelenskyy fait une déclaration sur le rôle de l'Ukraine dans la sécurité européenneZelenskyy fait une déclaration sur le rôle de l'Ukraine dans la sécurité européenneAujourd'hui, 11:58
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal