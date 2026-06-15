Choc en Inde : un homme vit debout depuis 5 ans (Vidéo)

Daulat Giri Ji Maharaj, un Indien, vit sans s'asseoir une seule minute depuis cinq ans dans le but de purifier son âme et de se rapprocher du dieu Shiva, rapporte Taaza TV.

Il suit l'ancienne pratique spirituelle « khada tapasya ». Selon son vœu, il doit vivre debout pendant 12 années consécutives. Dans les traditions hindoues, une ascèse aussi rigoureuse est censée conférer une puissance spirituelle et aider à se rapprocher du divin.

Depuis qu'il a commencé cette pratique, Maharaj ne s'est jamais assis et n'a jamais étendu ses jambes. Il dort même debout, en utilisant un dispositif de soutien spécial pour l'aider à garder l'équilibre.

Cependant, des années de pression physique ont gravement affecté sa santé. Ses jambes sont fortement enflées et noircies, et sa circulation sanguine s'est considérablement détériorée.

Malgré cela, il reste fidèle à son vœu. Des bénévoles du temple local surveillent régulièrement son état, appliquent des onguents cicatrisants sur ses jambes et lui prodiguent les soins nécessaires.

Il est rapporté que Daulat Giri Ji Maharaj devra rester debout pendant encore sept ans pour terminer pleinement cette pratique spirituelle.