Les stars de Newcastle dans le viseur de Manchester United et d'Arsenal

Les rumeurs de transfert entourant Sandro Tonali et Bruno Guimaraes, considérés comme certains des milieux de terrain les plus marquants de la Premier League anglaise, sont entrées dans une nouvelle phase. Ces deux piliers de l'effectif de Newcastle attirent l'attention de grands clubs, mais des légendes du club demandent aux joueurs de prendre une décision claire sur leur avenir. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte le site.

Dans un entretien accordé à Goal.com, la légende de Newcastle Chris Waddle a appelé Sandro Tonali et Bruno Guimaraes à être courageux et à exprimer ouvertement leurs intentions. Selon lui, les joueurs ou leurs agents devraient soit mettre fin aux discussions sur un transfert, soit manifester officiellement leur volonté de partir. Actuellement, des géants comme Manchester United, Arsenal et Manchester City manifestent un intérêt sérieux pour ces joueurs.

Le rôle des leaders et la probabilité d'un transfert

Le Brésilien Bruno Guimaraes participe actuellement aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec sa sélection nationale. Le départ du joueur, devenu capitaine de l'équipe, serait inévitablement une perte immense pour Newcastle. Par conséquent, l'entraîneur Eddie Howe devra chercher dès maintenant un remplaçant adéquat si la star brésilienne souhaite partir.

L'Italien Sandro Tonali joue également un rôle crucial dans l'organisation du jeu. Son jeu agressif au milieu de terrain et sa capacité à organiser les attaques sont d'une importance vitale pour Newcastle. Si Tonali ou Guimaraes venaient à être vendus, le club recevrait une somme colossale, mais les remplacer ne serait pas facile.

Newcastle a déjà vendu Anthony Gordon au FC Barcelone pour près de 70 millions de livres sterling. Bien que cela démontre la stabilité financière du club, la question du renforcement de l'effectif reste ouverte. Un budget important devrait être à la disposition d'Eddie Howe lors du mercato estival 2026, mais retenir les stars principales reste la priorité.

L'impact d'une saison sans coupes d'Europe

Ayant terminé la saison dernière à la 12e place, Newcastle ne participera pas aux compétitions européennes la saison prochaine. Ce facteur pourrait rendre difficile la rétention de joueurs de haut niveau comme Sandro Tonali et Bruno Guimaraes. Il est naturel que le désir de jouer en Ligue des Champions et dans d'autres tournois prestigieux incite les joueurs à examiner les offres de clubs comme Manchester City ou Arsenal.

Chris Waddle a souligné que le silence des joueurs créait une incertitude pour les supporters et la direction du club. Selon lui, si les rumeurs sont infondées, les joueurs devraient les démentir, sinon ils devraient permettre au club d'établir de nouveaux plans. Les supporters de Newcastle espèrent, quant à eux, que leurs stars préférées resteront à St James' Park.