Le prochain club de Bernardo Silva est connu...

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Le prochain club de Bernardo Silva est connu...

À l'approche de l'ouverture du mercato dans le football européen, le flux de nouvelles inattendues et sensationnelles ne s'arrête pas. De nouveaux détails fiables ont enfin émergé concernant le grand club que le talentueux milieu de terrain Bernardo Silva, qui défend actuellement les couleurs de l'équipe nationale du Portugal lors de la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, rejoindra la saison prochaine.

Selon le dernier rapport exclusif du célèbre journaliste insider Matteo Moretto, la star portugaise est très séduite par l'idée de vivre et de jouer dans la belle capitale espagnole, Madrid. Pour cette raison, il envisage sérieusement de rejoindre l'Atlético de Madrid et de défendre les couleurs des « Colchoneros ». De son côté, la direction du club madrilène prend toutes les mesures nécessaires pour mener à bien ce transfert monumental. Les responsables du club sont en contact étroit et constant avec l'agent du joueur, essayant de convaincre toutes les parties intéressées de la brillance du projet espagnol.

Il convient de noter que le milieu de terrain créatif et expérimenté de 31 ans, Bernardo Silva, quittera définitivement Manchester City à l'expiration de son contrat actuel. Pour cette raison, il pourrait rejoindre le club madrilène sans aucune indemnité de transfert, c'est-à-dire totalement gratuitement en tant qu'agent libre. Cela pourrait facilement être le transfert de l'année pour l'Atlético.

Pour rappel, le virtuose portugais joue de manière constante et très réussie pour les « Citizens » depuis 2017. À l'époque, il avait été recruté en Angleterre depuis le club français de Monaco pour 50 millions d'euros avec de grands espoirs et était devenu le cœur indispensable de l'équipe de Pep Guardiola. Aujourd'hui, il est proche de conquérir de nouveaux sommets sous la direction de Diego Simeone.

Suivez le processus du transfert de Bernardo Silva à Madrid, les nouveaux mouvements de l'Atlético et toutes les actualités exclusives de l'équipe nationale du Portugal à la Coupe du Monde avec nous sur les pages de Zamin !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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