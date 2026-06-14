Un pilote ayant volé pendant 17 ans avec un faux diplôme a été arrêté

Une affaire qui a secoué le secteur de l'aviation a été révélée au Canada. Jeffrey Welle, un ancien pilote d'Air Canada, a été arrêté et accusé d'avoir effectué des vols pendant 17 ans sans licence valide.

Selon l'enquête, il a piloté plus de 900 vols nationaux et internationaux entre 2009 et 2025. Plus étonnant encore, il a travaillé pour la compagnie aérienne pendant toute cette période en se faisant passer pour un pilote qualifié.

Les autorités chargées de l'application de la loi ont porté contre lui plusieurs accusations graves, notamment fraude, usage de faux documents et fourniture de fausses informations.

Dans un communiqué officiel, Air Canada a souligné que l'individu avait réussi tous les tests pratiques et techniques au cours de sa carrière. Cependant, dès la découverte de la situation, il a été immédiatement retiré des vols.

Cet incident a remis à l'ordre du jour la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle et de vérification dans le système aéronautique.