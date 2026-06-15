La startup indienne Sarvam devient une licorne après avoir levé 234 millions de dollars

Sarvam, une startup d'AI basée à Bengaluru, en Inde, a levé 234 millions de dollars lors de son dernier tour de table, portant la valorisation totale de l'entreprise à 1,5 milliard de dollars. Ce succès fait de l'entreprise la toute nouvelle « licorne » de l'AI en Inde. Ce tour d'investissement intervient alors que des États et de grandes corporations mondiales s'efforcent de prendre le contrôle des technologies critiques et des infrastructures de calcul. Selon Techcrunch.com, rapporte .

HCLTech, filiale du conglomérat HCL Group, a joué un rôle majeur parmi les investisseurs en injectant 150 millions de dollars dans le projet. Des fonds de capital-risque prestigieux tels que Bessemer Venture Partners, Khosla Ventures et Peak XV Partners ont également participé à ce tour. Sarvam ambitionne désormais de lever un total de 300 millions de dollars lors de sa phase de financement de série B.

AI souveraine et intérêts nationaux

Derrière cet investissement massif se cache non seulement un profit commercial, mais aussi le concept d'« AI souveraine ». Comme de nombreux pays, l'Inde souhaite réduire sa dépendance vis-à-vis des modèles avancés et de la puissance de calcul qui les anime. Sarvam se concentre spécifiquement sur le développement de modèles adaptés aux langues locales et aux besoins spécifiques de l'Inde.

Actuellement, les produits de l'entreprise sont utilisés dans des secteurs stratégiques tels que la banque, l'assurance, les services publics et même la défense. Le partenariat avec HCLTech ouvre d'immenses opportunités pour Sarvam : la startup prévoit d'élargir sa pénétration du marché en combinant ses modèles intelligents avec la vaste base de clients, les ressources d'ingénierie et les actifs logiciels de HCLTech.

Concurrence mondiale et restrictions géopolitiques

Selon ixbt.com, bien que l'Inde soit le deuxième plus grand marché après les États-Unis pour des géants comme OpenAI et Anthropic, les entreprises créant leurs propres modèles fondamentaux forts sont rares dans le pays. En raison des coûts de calcul élevés et d'un accès limité au capital, les startups indiennes peinent à lutter contre des concurrents riches des États-Unis et de Chine.

Le fait qu'Anthropic ait récemment bloqué l'accès aux étrangers pour ses derniers modèles Fable 5 et Mythos 5, à la demande du gouvernement américain, confirme une fois de plus les risques géopolitiques dans ce domaine. De telles restrictions soulignent l'importance de développer des technologies locales et indépendantes. Des projets comme Sarvam servent précisément à combler ce vide.

Les fonds fraîchement levés seront alloués au financement de la recherche sur l'AI agentique, la programmation et la cybersécurité. De plus, l'entreprise prévoit d'étendre son infrastructure de calcul et d'accroître l'échelle du déploiement technologique dans divers secteurs industriels.