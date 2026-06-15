Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée

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Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée

Une innovation importante pour l'industrie alimentaire a eu lieu aux Pays-Bas. La première ferme au monde conçue pour produire de la viande sans abattage d'animaux a été lancée à Schipluiden.

Cette technologie repose sur la culture de cellules prélevées sur des animaux vivants dans des conditions spéciales. Les cellules sont cultivées dans des bioréacteurs et se transforment avec le temps en tissu musculaire.

Au cours du processus, les scientifiques contrôlent la température, l'oxygène et les niveaux de nutriments. Le résultat est un produit dont la structure et le goût sont très proches de la viande conventionnelle.

Les experts soulignent que cette méthode permet également de contrôler précisément la quantité de protéines, de graisses et d'autres nutriments.

Pour l'instant, le projet est en phase de test. La ferme devrait commencer à fonctionner à pleine capacité en 2028.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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