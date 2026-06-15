T-Bank lance un service spécial de vente de logements neufs dans son application mobile

T-Bank, l'une des plus grandes organisations financières de Russie, a introduit une vitrine spéciale dans son application mobile pour la recherche et l'achat de logements neufs (novostroyka). Cette nouveauté élargit davantage l'écosystème de la banque, permettant aux utilisateurs de consulter les offres immobilières directement dans l'application. C'est ce qu'a rapporté Ixbt.com information rapporte.

Le nouveau service combine les offres des promoteurs immobiliers avec les produits financiers propres à la banque. Cela permet aux clients non seulement de choisir un logement, mais aussi de régler les questions de financement sur une seule plateforme. Actuellement, plus de 32 000 objets à Moscou et dans la région de Moscou peuvent être trouvés via la plateforme.

Partenaires et couverture géographique

Dans le cadre du projet, T-Bank a établi des partenariats avec les principaux promoteurs russes. Selon ixbt.com, le catalogue du service comprend des projets de grandes sociétés de construction telles que PIK, Etalon, Brusnika, Sadovoye Kolso, Plus Development, Stenoy, Granard et A101.

Les responsables de la banque ont souligné que cette liste n'est pas définitive. À l'avenir, il est prévu d'augmenter considérablement le nombre d'objets dans le catalogue en élargissant la géographie du service et en attirant de nouveaux partenaires. Cela facilitera l'achat de logements neufs pour les utilisateurs d'autres grandes villes de Russie.

Modalités d'utilisation du service

Le nouveau service peut être trouvé dans la section « Gorod » (Ville) de l'application mobile T-Bank. De plus, les utilisateurs peuvent accéder directement à la vitrine des logements neufs en saisissant la requête « Kupit kvartiru » (Acheter un appartement) dans le système de recherche.

Le processus d'achat fonctionne selon un mécanisme simplifié : le client choisit l'objet qui lui convient et dépose une demande via l'application. Ensuite, un gestionnaire de l'entreprise partenaire contacte le client pour coordonner les étapes suivantes de la transaction. De telles solutions numériques contribuent à accroître la transparence sur le marché immobilier.

Dans le système bancaire ouzbek, on observe également ces dernières années une tendance à fournir divers services d'écosystème via des applications mobiles. L'expérience de T-Bank montre que les applications bancaires ne servent plus seulement aux transferts d'argent, mais deviennent un outil principal pour des besoins vitaux, y compris l'achat d'un logement.