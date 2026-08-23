Әлемдегі ең қарт адам: Британиялық әйел ұзақ өмір сүрудің сырын үш ережемен түсіндірді

·22.5K·Әлем
Әлемдегі ең қарт адам: Британиялық әйел ұзақ өмір сүрудің сырын үш ережемен түсіндірді

Британиялық Этель Катерхэм 117 жасқа толды. 1909 жылы 21 тамызда дүниеге келген әйел қазір Гиннес рекордтар кітабы бойынша әлемдегі ең қарт адам ретінде танылды.

Этель Катерхэм өмірінде әлемде болған үлкен тарихи өзгерістердің куәсі болды. Ол екі дүниежүзілік соғысты бастан өткерді.

Сондай-ақ, ол король VII Эдуардтың билігі кезінде туған және қазіргі таңда көзі тірі соңғы адам болып саналады.

117 жасқа келген Этельдің өмірі бір ғасырдан астам уақытқа созылған ерекше ғұмыр жолы ретінде назар аудартады. Этель Катерхэм ұзақ өмір сүруін күрделі сырлармен байланыстырмайды. Керісінше, ол өмір бойы ұстанған қарапайым қағидаларын атап өтті.

“Дау-дамайдан аулақ болыңыз, басқаларды тыңдаңыз және өзіңіз ұнататын іспен айналысыңыз.”

Оның пікірінше, өмірдегі артық кикілжіңдерден алыс болу, айналадағыларды тыңдау және өзіне ұнайтын іспен айналысу адам өмірін мәнді ете алады.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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