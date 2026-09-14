Xiaomi өзінің алып гибридті кроссоверлерін жеткізуді бастады

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Xiaomi өзінің алып гибридті кроссоверлерін жеткізуді бастады

Технология әлемінде өз орны бар Xiaomi компаниясы өзінің жаңа және алып Skynomad гибридті кроссоверлер сериясын жеткізу процесін ресми түрде бастады. ixbt.com мәліметіне сәйкес, алғашқы кезеңде бұл автомобильдер Қытайдың 75 қаласындағы сатып алушыларға жеткізілді, ал компания басшысы Лей Цзюнь Шанхай мен Сюйчжоу қалаларындағы алғашқы көліктерді тапсыру рәсіміне жеке қатысты. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.

Төрт түрлі нұсқа және техникалық мүмкіндіктер

Жаңа қатар төрт түрлі модификацияны қамтиды. Бастапқы N70 Pro FWD нұсқасы 209 900 юань (шамамен 31 300 доллар) деп белгіленсе, N70 Max AWD 239 900 юань (35 700 доллар), N90 Max AWD 269 900 юань (39 700 доллар) және жеті орындық N90 Max Explorer Edition үлгісі 299 900 юань (44 100 доллар) бағасымен ұсынылуда.

Шағын өлшемді N70 моделі 4960×1998×1765 мм габаритке және 2950 мм доңғалақ базасына ие, ол бес адамға арналған. Оның алдыңғы орындықтары 183 градусқа дейін бұрыла алады, ал артқы қатары 135 градусқа дейін жатады. Одан да ірі N90 кроссоверінің ұзындығы 5285 мм, доңғалақ базасы 3080 мм-ге жетеді және салоны 2+2+3 сызбасы бойынша жабдықталған.

Салондағы ерекше трансформациялар мен жайлылық

Үлкен модель үшін кабина кеңістігін өзгертудің 11 түрлі нұсқасы және 1831 литрге дейінгі максималды жүк салғыш көлемі жарияланды. Орындықтар мен орталық консольге арналған арнайы сырғымалы бағыттауыштар қарапайым кроссоверді минивэн ыңғайлылығы бар көлікке айналдыруға мүмкіндік береді. Xiaomi бұл автомобильді доңғалақ үстіндегі әмбебап кеңістік ретінде ұсынады.

Мәліметтерге сәйкес, Skynomad жеке студияға, екі адамдық кофеханаға, келіссөздер бөлмесіне немесе отбасылық ойын аймағына айнала алады. Екі модель де едендегі бағыттауыштар бойымен қозғала алатын 9 литрлік компрессорлы тоңазытқышпен жабдықталған. Артқы жолаушылар үшін арнайы төбе экраны қарастырылған.

Қосымша жабдықтар және әсерлі жүріс қоры

Сатып алушыларға қосымша ақыға 10 000 юань (1500 доллар) тұратын проектор және 6000 юань (900 доллар) тұратын сырғымалы табалдырықтар ұсынылады. Сондай-ақ, флагмандық N90 Max Explorer Edition нұсқасы екінші қабатты құрайтын электрлі басқарылатын жиналмалы шатырмен қамтамасыз етілді.

Толық қуатталған аккумулятор және толтырылған жанармай багымен жалпы жүріс қашықтығы 1351 шақырымнан 1705 шақырымға дейін жетеді. Xiaomi мәлімдемесіне сәйкес, Skynomad сериясының барлық модельдері жылдам қуаттау станцияларында 20 пайыздан 80 пайызға дейін небәрі 18 минутта қуаттала алады.

XiaomiSkynomadГибридКроссоверҚытай
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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