Әнші Лоланың жанкүйерлеріне күтпеген үндеуі: “Жаңа дәуір. Жаңа әндер...”
Өзбекстанда танымал әнші Лола шығармашылықтан ұзақ уақытқа қол үзуіне себеп болған жағдай туралы көз жасымен айтып берді. Әнші жанкүйерлеріне үндеу жолдап, ішкі сезімдерін сөзбен жеткізу оған оңай болмағанын білдірді.
“Сіздерге айтқым келген сөздерім өте көп еді...”
Лола өз видеосының астында жанкүйерлеріне шынайы үндеу қалдырды. Ол қатты толқығандықтан кейбір сөздерін видеода айта алмағанын, сол себепті сезімдерін жазбаша түрде жеткізуді жөн көргенін айтты.
“Менде бәрі жақсы, бәрі орнында”, — деп әнші жанкүйерлерін сабырға шақырды. Лоланың үндеуіндегі ең маңызды тұс оның болашақ шығармашылық жоспарларына қатысты болды. Әнші қайтадан шығармашылықпен айналысуға, өмір сүруге және сүюге дайын екенін атап өтті.
Ол алда өмірінде жаңа жол мен жаңа дәуір басталатынын айтып, жанкүйерлерін жаңа әндер мен концерттер күтіп тұрғанын хабарлады.
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