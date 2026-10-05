Күріш алқаптарындағы «жұмысшы» үйректер: олар фермерлерге қалай көмектеседі?
Оңтүстік-Шығыс Азияның кейбір аймақтарында фермерлер күріш алқаптарын зиянкестерден қорғау үшін үйректерді пайдаланады. Құстар белгілі бір уақытқа егістікке жіберіліп, егін арасында еркін жүреді.
Үйректердің басты міндеті — күрішке зиян келтіруі мүмкін жәндіктер мен ұлуларды жеу. Олар арамшөптерді де жейтіндіктен, алқаптың табиғи тазалығын сақтауға көмектеседі. Сонымен қатар, үйректер күріш өсімдіктеріне әдетте зиян тигізбейді.
Фермерлер үшін бұл әдістің тағы бір маңызды тұсы — ол зиянкестерге қарсы химиялық заттарды қолдану көлемін азайтуға көмектеседі. Бұл ауыл шаруашылығында экологиялық тәсілдерді кеңейтуге мүмкіндік береді.
Үйректерді пайдалану жаңа идея емес, бірақ кейбір аймақтарда бұл дәстүрлі әдіс қайта танымал болуда. Табиғи қоректену ерекшелігінің арқасында үйректер алқаптағы зиянкестер санын бақылауда фермерлер үшін таптырмас көмекшіге айналуда.
Осылайша, қарапайым құстар күріш өсіру процесінде табиғатқа зиян келтірмейтін әдістердің бірін ұсынып отыр.
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