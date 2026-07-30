Жапонияда фермерлер күріш алқаптарында өнер туындыларын жасап, баршаны таңғалдыруда!
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Жапония фермерлері түрлі түсті күріш сорттарын пайдаланып, күріш алқаптарында алып суреттер жасайды. Бұл өнер түрі «тамбо-арт» деп аталады.
Фермерлер алдымен бейненің сызбасын дайындайды. Кейін әр түске сәйкес күріш сорты белгіленген жерге егіледі. Көшеттер өскен соң, алқапта тұтас сурет не ауқымды композиция көріне бастайды.
Бұл бастама 1990-жылдары Инакадатэ ауылында жергілікті туризмді дамыту үшін қолға алынған. Идея күткендей қызығушылық тудырып, кейін Жапонияның басқа өңірлеріне де тараған.
Қазір мұндай туындылар Оңтүстік Корея мен Қытайда да жасалуда. Күріш алқаптарындағы бейнелер әсіресе жоғарыдан қарағанда толық көрінеді.
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