Ирландия жағалауларында алып акулалардың сирек тобы байқалды
Ирландия жағалаулары жыл сайын әлемдегі ең ірі балықтардың бірі — алып акулалар (basking shark) үшін маңызды мекенге айналады. Бұл алып, бірақ адамдарға мүлдем қауіпсіз теңіз жануарлары жағалауға өте жақын жүзіп, туристер мен табиғат әуесқойларын таңғалдырады. Сондықтан Ирландия алып акулаларды табиғи ортада бақылауға болатын ең танымал орындардың бірі саналады.
Жыл сайын сәуір айынан шілденің басына дейін, сондай-ақ тамыз және қыркүйек айларында жүздеген алып акула планктон және копеподтармен қоректену үшін Ирландияның батыс және оңтүстік-батыс жағалауларына келеді. Донегол шығанағынанбастап Корк графтығынадейінгі аумақ оларды бақылауға әлемдегі ең қолайлы орындардың бірі ретінде танылады.
Ирландияның алып акулаларын зерттеу тобының (ISBG) мамандарының айтуынша, бұл акулалар Шотландиядан Жаңа Зеландияға дейінгі аймақтарда мекендейді. Алайда дәл Ирландияда олар жағалауға өте жақын келеді. Ұзындығы 10 метрге дейін жететін алып акулалар әлемдегі екінші ірі балық түрі болып саналады, тек планктонмен қоректенеді және адамдарға қауіп төндірмейді.
Бұл түр өткен ғасырдың 1950–1960 жылдары кең көлемде ауланғандықтан, жойылып кету шегіне жетті. Алайда 1984 жылы Ирландияда соңғы алып акула ауланғаннан кейін олардың саны біртіндеп қалпына келе бастады. Соған қарамастан, халықаралық деңгейде бұл түр әлі де жойылып кету қаупі бар жануарлар қатарына жатады.
2022 жылдан бастап алып акулалар Ирландия заңнамасы бойынша ерекше қорғауға алынды. Туристік қайықтарға арналған арнайы ережелер енгізіліп, акулаларға қауіпсіз қашықтықтан жақындау және олар қоректеніп немесе көбейіп жатқан кезде мазаламау талап етіледі.
Мамандардыңпікірінше, алып акулаларды теңізде жақын қашықтықтан бақылау — сирек кездесетін табиғат ғажайыбы ғана емес, Ирландияға барған әрбір туристің жадында ұзақ сақталатын ұмытылмас әсерлердің бірі.
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