Зебо Рахимова саяхаттарына қаражатты қайдан табатынын және қанша елге барғанын айтты

·32.3K·Мәдениет
Зебо Рахимова саяхаттарына қаражатты қайдан табатынын және қанша елге барғанын айтты

Актриса және блогер Зебо Рахимова «Afisha»-ға берген сұхбатында саяхаттарына қаражатты қайдан табатыны және басқаларға саяхаттау бойынша қандай кеңес беретіні туралы айтты.

Оның айтуынша, шетелдік сапарлары үшін негізгі табыс көзі – жарнама. Зебо Рахимова Instagram немесе YouTube-тегі қаралымдар үшін тікелей ақша алмайтынын атап өтті.

«Мен саяхаттарыма ақшаны жарнамадан табамын. Менің негізгі табыс көзім – осы. Instagram немесе YouTube қаралымдар үшін ақша төлемейді. Жай ғана жарнамадан табыс табамын және сол қаражат есебінен саяхаттаймын», — деді актриса.

Блогер саяхаттағысы келетіндерге табысының бір бөлігін алдын ала жинақтап отыруға кеңес берді.

«Тапқан ақшаны әртүрлі қажетсіз нәрселерге жұмсамай, саяхат үшін жинаса, Құдай қаласа, саяхаттауға болады. Қазір мұның мүмкіндіктері өте көп. Тіпті бөліп төлеу арқылы да саяхаттауға болады. Әрине, кейін қаржылық қиындыққа тап болмайтындай болса, мұндай мүмкіндіктерді пайдалануға болады», — деп пікір білдірді Зебо Рахимова.

Сұхбат барысында одан осы уақытқа дейін қанша елге саяхаттағаны және жыл соңына дейін бұл санды нешеге жеткізгісі келетіні де сұралды.

Актриса осы уақытқа дейін 32 елге барғанын мәлімдеді. Ол жыл соңына дейін бұл көрсеткішті 40-қа жеткізуді жоспарлап отырғанын айтты.

«Әзірге 32 елге бардым. Құдай қаласа, жыл соңына дейін 40-қа жеткізу ниетім бар. Бірақ 50-ге жеткізу қиын болса керек», — деді ол.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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