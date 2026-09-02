115 jastağı japon ayeli uzaq ömür sırın aşıp, qaytıs boldı
Japoniyanıñ eñ qart azamatı Şigeko Kagava 115 jas 91 künliginde qaytıs boldı. Ol uzaq ömür sürudegi negizgi sırın öte qarapayım ädettermen baylanıstırğan.
Şigeko 27 tamız küni Nara prefekturasınıñ Yamatokoriyama qalasında ömirden ozdı. Ol 2025 jılı 29 şilde küni 114 jastağı ayel qaytıs bolğannan keyin Japoniyanıñ eñ qart tiri azamatına aynalğan edi.
1911 jılı 28 mamırda tuğan Şigeko 1934 jılı Osaka ayelder medicina kolledjin bitirgen. Ol Yamatokoriyamada öz täjiribesin aşıp, sekseninşi jastarına deyin akuşer-ginekolog bolıp jwmıs istedi. Sonday-aq, holerağa qarsı küreste de belsendi boldı.
Şigeko 2021 jılı 109 jas 10 aylığında Tokio Olimpiadası maşala estafetasında qatısıp, eñ qart Olimpiya maşalaşısı retinde tarixqa kirdi.
Uzaq ömirdiñ qarapayım sırları
Şigekodan uzaq ömür sürudegi sırın surağanda, ol qısqa jauap bergen:
«Jaya jüru jäne miydi jwmıstıru».
Därigerlik jıldarında ol nauqastardıñ üyine baru üşin birneşe şaqırım qaşıqtıqtı jaya jürip ötetin. Onıñ aytuınşa, jastığınan köp jürgeni ayaqtarın baquattı qılıp, bwl ömir küş-quatınıñ qaynarı bolğan.
Qartayğan şağında da Şigeko miyin belsendi wstağa tırısıptı. Ol hattattıqpen aynalısqan jäne logikalıq basqatıruşılardı şeşken.
Otbası onıñ uzaq ömirinde kündelikti tärtip mañızdı orın alğanın atap ötken. Şigeko künine üş ret tamaqtanğan, belgili uaqıtta wyıqtap-oyanğan jäne ömirin bir qalıptı jürgizgen.
Şigeko Kagava qaytıs bolğannan keyin Japoniyanıñ eñ qart tiri azamatı märtebesi Kiotoda twratın 114 jastağı Fuyo Kişimotoğaötti.
…