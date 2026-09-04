5 қыркүйекке арналған валюта бағамдары жарияланды

·12.7K·Экономика
5 қыркүйекке арналған валюта бағамдары жарияланды

5 қыркүйекте қолданылатын доллар бағамы 10–11 сөмге төмендейді деп күтілуде. Бұл туралы Bankir телеграм арнасы хабарлады.

Банктерде долларды сату бойынша ең жақсы бағамдар:

• Hayotbank — 11 790 сөм.

• Invest Finance Bank — 11 790 сөм.

• Universalbank — 11 790 сөм.

• Anorbank — 11 785 сөм.

Банктерден долларды сатып алу бойынша ең жақсы бағамдар:

• Asakabank — 11 820 сөм.

• Xalq Banki — 11 830 сөм.

• Kapitalbank — 11 830 сөм.

• Asia Alliance Bank — 11 835 сөм.

Күн ішінде бағам өзгеруі мүмкін. Нақты бағам үшін банктердің ресми сайтына кіріңіз.

Валюта БағамыӨзбекстанДолларБанктерҚаржы
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

2 қыркүйекке арналған валюта бағамдары жарияланды2 қыркүйекке арналған валюта бағамдары жарияланды28.08, 17:472 қыркүйекте доллар бағамының өсуі күтілуде2 қыркүйекте доллар бағамының өсуі күтілуде28.08, 11:4225 тамызға арналған валюта бағамдары жарияланды25 тамызға арналған валюта бағамдары жарияланды24.08, 17:49Кәсіпкерлер үшін 1 сағат ішінде несие бөлу жүйесі енгізілудеКәсіпкерлер үшін 1 сағат ішінде несие бөлу жүйесі енгізілуде05.06, 22:39Visa және Brale құпия стейблкоин есеп айырысуларын сынақтан өткізудеVisa және Brale құпия стейблкоин есеп айырысуларын сынақтан өткізуде05.06, 20:16АҚШ Конгресі мүшелеріне болжам нарықтарын пайдалануға тыйым салынуы мүмкінАҚШ Конгресі мүшелеріне болжам нарықтарын пайдалануға тыйым салынуы мүмкін05.06, 18:16
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Экономика жаңалықтар

2 қыркүйекке арналған валюта бағамдары жарияланды
2 қыркүйекке арналған валюта бағамдары жарияланды
2 қыркүйекте доллар бағамының өсуі күтілуде
2 қыркүйекте доллар бағамының өсуі күтілуде
25 тамызға арналған валюта бағамдары жарияланды
25 тамызға арналған валюта бағамдары жарияланды