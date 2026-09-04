5 қыркүйекке арналған валюта бағамдары жарияланды
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5 қыркүйекте қолданылатын доллар бағамы 10–11 сөмге төмендейді деп күтілуде. Бұл туралы Bankir телеграм арнасы хабарлады.
Банктерде долларды сату бойынша ең жақсы бағамдар:
• Hayotbank — 11 790 сөм.
• Invest Finance Bank — 11 790 сөм.
• Universalbank — 11 790 сөм.
• Anorbank — 11 785 сөм.
Банктерден долларды сатып алу бойынша ең жақсы бағамдар:
• Asakabank — 11 820 сөм.
• Xalq Banki — 11 830 сөм.
• Kapitalbank — 11 830 сөм.
• Asia Alliance Bank — 11 835 сөм.
Күн ішінде бағам өзгеруі мүмкін. Нақты бағам үшін банктердің ресми сайтына кіріңіз.
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