Үндістандағы жұмбақ мейрамхана: келушілер қабірлер арасында тамақтанады

·11.2K·Әлем
Үндістандағы жұмбақ мейрамхана: келушілер қабірлер арасында тамақтанады

Үндістанның Ахмадабад қаласындағы ерекше мейрамхана өзінің беймәлім ортасымен көпшіліктің назарын аударуда. Мұнда қонақтар тамақтану кезінде айналасындағы ескі қабірлерді көре алады.

Лал Дарваза ауданында орналасқан Lucky Restaurant, яғни New Lucky Restaurant деген атпен де танымал мекемеде үстелдер қабірлердің айналасына қойылған. Қабірлер кішкентай металл қоршаулармен бөлінген.

Мейрамхана әкімшілігі қабірлерді күн сайын тазалап, марқұмдарға құрмет ретінде оларды гүлдермен безендіріп отырады.

Қабірлер көшірілмеген

Мейрамхана тарихы 1950-жылдардан бастау алады. Сол кезде зират жанында шағын шайхана ашылған. Кейіннен бизнес кеңейіп, бұл жерде мейрамхана бой көтерген.

Алайда аумақтағы қабірлер басқа жерге көшірілмеген. Олар бұрынғы орнында қалдырылып, үстелдер қабірлердің арасына қойылған.

Ерекше көрінісіне қарамастан, мейрамхана ондаған жылдар бойы жұмыс істеп келеді. Қызығы, мекеменің ресми веб-сайты немесе әлеуметтік желілердегі парақшалары жоқ. Ол негізінен клиенттердің ұсыныстары мен жергілікті беделі арқылы танымал.

Мейрамханада әртүрлі тағамдар ұсынылады. Соған қарамастан, шай мен тоқаш ең көп тапсырыс берілетін өнімдер қатарында.

Мекеме жергілікті тұрғындар арасында «сәттілік әкелетін орын» ретінде де белгілі. Кейбір клиенттер маңызды шаралар, бизнес шешімдер немесе емтихандар алдында осы жерге келіп, сәттілік тілейді.

Мейрамхананың тағы бір ерекшелігі — оның танымал үнді суретшісі М.Ф. Хусейнмен байланысы. Мәліметтерге сәйкес, суретші бұл орынға жиі келіп тұрған.

Оның картиналарының бірі әлі күнге дейін мейрамханада сақталып, көрсетілуде.

Осылайша, ондаған жылдық тарихы бар Lucky Restaurant тек тамақтану орны емес, сонымен қатар Ахмадабадтың өзіндік жергілікті мәдениетінің бір бөлігіне айналған. Ол ерекше ортасымен, тарихымен және өзіндік дәстүрлерімен туристер мен жергілікті тұрғындардың қызығушылығын тудырып келеді.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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