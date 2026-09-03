Роналду ұлының бір аптада 9 миллион доллар жұмсағанына таңғалғаны айтылуда
Португалиялық футбол жұлдызы Криштиану Роналдуның 16 жасар ұлы бір апта ішінде несие картасы арқылы 9 миллион доллардан астам қаражат жұмсағаны туралы ақпарат тарады. Бұл туралы Түркияның «Haberler» басылымы жазды.
Басылымның мәліметінше, Роналду белгілі бір уақытқа ұлына өз несие картасын пайдалануға рұқсат берген. Алайда банк шотынан 1,8 миллион долларлық транзакцияны көрген соң, футболшы шығындарды тексеруге шешім қабылдаған.
Тексеру барысында ұлы бір апта ішінде суперкарлар мен басқа да қымбат заттарға жалпы сомасы 9 миллион доллардан астам қаражат жұмсағаны анықталғаны айтылады.
Осыдан кейін Роналду өз командасына қоңырау шалып, несие картасын бұғаттатқаны және ұлының шоттарға кіру мүмкіндігін шектегені хабарлануда.
Алайда бұл ақпарат әзірге Криштиану Роналду немесе оның өкілдері тарапынан ресми расталмады.
Анықтама үшін, Криштиану Роналду Junior әкесі секілді футболмен айналысады және «Әл-Наср» жастар жүйесінде өнер көрсетеді.
…