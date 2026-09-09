22 jastagı avstriyalıq sūluq aru kutilmaganda qaytıs boldı

·14.2K·Әлем
22 jastagı avstriyalıq sūluq aru kutilmaganda qaytıs boldı

Avstriyada 2024 jılı «Miss Avstriya» atağın jeñip alğan Lyusiya Sisich 22 jasında kutilmaganda qaytıs boldı. Ol qısqa ğumırı işinde jürek qaqpağındağı kemistikke baylanıstı jetti ret jürek operaciyasın bastınan keşirgen edi.

Venada tuğan Lyusiya densauluğındağı mäseleler turalı aşıq aytqan. Onıñ soñğı operaciyası 2025 jıldıñ qısında jasalğan. Sodan keyin ol jetinşi em-domın da artqa tastağanına qwanıp, endi birneşe jıl awruxana men operaciyalardan tınığuğa ümit etetinin Instagram-da jazğan.

Lyusiya 13 jasında da operaciya kezinde qayta tiriiltilgen. Keyinirek ol bul awır kezeñdi «ölim men ömirdiñ aralığındağı» jağday retinde sipattadı.

2024 jılğı suxbatında ol balalığı da densauluğına baylanıstı basqalardan erekşe bolğanın aytqan:

«Sport aptaları mensiz ötetin. Balalığım jay ğana basqasha boldı, biraq bul meni küşti etti», degen Lyusiya.

Ol adamdardıñ ayanışın qalamadı, kerisinşe, öz ömirimen basqalarğa demeu boludı qaladı.

Lyusiya 2024 jılı «Miss Avstriya» dep tabılğan jäne kelesi bayqau ötkizilmegen soñ, äli künge deyin qazirgi jeñimpaz sanalğan. Qaytıs bolardan üş apta burın ğana ol Bosniya jäne Gercegovinadağı demalıs suretterin äleumettik jelige jüktegen. Onıñ ata-anasınıñ şığısı negizinen Bosanska Posavina aymağına baylanıstı edi.

Jaqındarı oğan «aziz perişte» dep qoştastı

Qızıl köylektegi Miss Avstriya 2024 jeñimpazı cirkte popkorn paketi men tur.

Lyusiyanıñ qaytıs bolğanı turalı xabar taralğannan keyin, jaqındarı men dostarı oğan arnap äserli estelikter qaldırdı.

Otbası dosı Miroslav Piplica onı «aziz perişte» dep atap, тым erte qaytıs bolğanın atap ötti. Ol Lyusiyanıñ esteligi jaqındarınıñ jüreginde mäñgi qalatının aytıp, ata-anası men otbasına sabır tiledi.

«Mister Avstriya» Kristofer Dengg esa Lyusiyanı qarıyınday körgenin bildirip:

«Men qattı şoktamin. Ol men üşin qarıyınday edi. Onı bärimiz qattı sağınamız», dedi.

«Miss Avstriya» bayqauın uyımdastıruşı Mission Austria da marqumdı «tamaşa jas äyel» retinde estelikterinde saqtaytının bildirip, Lyusiya äli künge deyin bayqau otbasınıñ bir böligi bolıp qalatının atap ötti.

Avstriyadağı xorvat mädeni qauımı da oğan qurmet körsetip, Lyusiyanı ata-anası men xorvattar qauımı üşin maqtaniş közi bolğanın atap ötti.

Lyusiya Sisichtiñ ölim sebebi äzirge aşılmağan. Jerleu räsimine qatıstı mälimetter de äli jariyalanbağan.

Lyusiya SisichMiss AvstriyaAvstriyaDensaulıqJoğalğan ömir
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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