Тайланд ормандарында жер астында өсетін «Ібіліс гүлі» анықталды
Ғалымдар Тайланд аумағында жапырақтары жоқ, сыртқы түрі мен ерекше құрылымымен басқа өсімдіктерден дараланатын жаңа өсімдік түрін ашты. Оның беймәлім келбеті зерттеушілердің назарын бірден аударды. Сол себепті жаңа түрге Thismia daemona деген атау берілді, оны шартты түрде «Ібіліс гүлі» деп аударуға болады. Бұл туралы “Layfxaker” басылымы хабарлады.
Бұл өсімдік Тисмия тұқымдасына жатады. Қазіргі уақытта бұл тұқымдастың негізінен тропикалық ормандарда кездесетін 50-ден аз түрі ғылымға белгілі. Бұл өсімдіктердің ең маңызды ерекшелігі — оларда фотосинтез процесі байқалмайды. Сондай-ақ, олардың жапырақтары болмайды және өмірінің көп бөлігін жер астында немесе түскен жапырақтар қабатының астында өткізеді.
Қызығы сол, бұл өсімдіктер тіршілігіне қажетті қоректік заттарды әдеттегі фотосинтез арқылы емес, керісінше жер астындағы саңырауқұлақтар арқылы қабылдайды. Яғни, олар өз қорегін дайындаудың орнына, топырақ астындағы саңырауқұлақтармен ерекше байланыс орнатып, олардан қажетті заттарды алады.
Жаңадан анықталған Thismia daemona да осы ерекше топтың қасиеттеріне толық сәйкес келеді. Оның сыртқы келбеті мүйіз тәрізді өскіндері бар қою қара түсті гүлдентұрады. Гүл бетінде қызғылт-қызғылт сары дақтар бар, дәл осы ерекше көрініс оның аталуында да маңызды рөл атқарған.
Жаңа түр теңіз деңгейінен шамамен 1 000 метр биіктікте анықталды. Әдетте мұндай өсімдік түрлері тұрақты ылғалдылық сақталатын ойпаттарда өсетіні белгілі. Сол себепті олардың биіктеу аймақта кездесуі ғалымдар үшін ерекше әрі күтпеген жағдай болды.
Бұл жаңалық зерттеушілердің Тисмия тұқымдасына жататын өсімдіктер туралы түсініктерін одан әрі кеңейтті. Өйткені Thismia daemona осы топ үшін күтпеген солтүстік аймақта алғаш рет тіркелді. Бұл тұқымдас пен оның таралу аймақтарын тереңірек зерттеу қажеттілігін көрсетіп отыр.
Алайда ғалымдарды жаңадан ашылған түрдің болашағы да қатты алаңдатады. Осы уақытқа дейін олар Thismia daemonaтүрінің тек бір ғана тобын анықтаған. Бұл шағын аумақта 50-ден аз өсімдік бар және оның ауданы футбол алаңынан да кішірек екені хабарланған.
Сол себепті жаңа өсімдік түрі жойылып кету қаупі бар өсімдіктер тізіміне енгізілуі мүмкін. Әсіресе, өсімдік анықталған жердің ұлттық саябақ аумағында орналасуы және мұнда туристер ағынының жоғары болуы жағдайды одан сайын күрделендіре түсуде.
Ғалымдар үшін қазіргі басты міндеттердің бірі — осы сирек кездесетін өсімдіктің табиғи ортасын сақтау және оның жойылып кетуінің алдын алу. Thismia daemonaтүрінің тек бір ғана тобының белгілі болуы оның қаншалықты сирек екенін көрсетеді.
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