Туған күніңіз қай мамандыққа бейім екеніңізді көрсете ме?
Нумерологиялық түсіндірмелерге сәйкес, адамның туған күнінің саны оның жұмыс стилі, мықты қырлары және қандай мамандықтарда өзін еркінірек сезінетіні туралы символдық ишара беруі мүмкін. Кейбір күндер көшбасшылық пен бизнеске, ал басқалары шығармашылыққа, психологияға, медицинаға немесе нақты жүйелермен жұмыс істеуге байланыстырылады.
Төменде туған күніңізге сәйкес келеді деп саналатын салалар берілген. Тізімдегі сипаттаманың мінезіңіз бен қызығушылықтарыңызға қаншалықты сай келетінін тексеріп көріңіз.
1, 10, 19 және 28-і күні туғандар — бастамашылдар
Бұл күндері туған адамдар тәуелсіз шешім қабылдауға, жауапкершілікті өз мойнына алуға және жаңа идеяларды бастауға бейім деп түсіндіріледі.
Оларға сай бағыттар:
бизнес және кәсіпкерлік;
стартаптар;
басшылық қызметтер;
жобаларды басқару.
Мұндай адамдар дайын жүйеде жұмыс істегеннен гөрі, өз ережелерін жасап, ұжымға жол көрсетуді жөн көруі мүмкін.
2, 11, 20 және 29-ы күні туғандар — адамдарды сезіне білетіндер
Бұл күндер қарым-қатынас, эмпатия және күрделі жағдайларда тепе-теңдікті сақтай білу қабілетімен байланыстырылады.
Оларға сай деп саналатын салалар:
психология;
дипломатия;
кеңес беру;
эзотерика және рухани тәжірибелер.
Бұл топ өкілдері адамдарды тыңдауда, келіспеушіліктерді жұмсартуда және мінезі әртүрлі адамдармен тіл табысуда мықты болуы мүмкін.
3, 12, 21 және 30-ы күні туғандар — жүйе мен білімді жақтаушылар
Бұл күндері туғандар нақты ережелерді, талдауды және тәртіпті талап ететін жұмыстарда өзін жақсы көрсете алады деп айтылады.
Оларға мына салалар сай келуі мүмкін:
құқық және заңнама;
ғылым;
банк және қаржы;
нұсқаулықтар мен нақты жүйелерге негізделген мамандықтар.
Олар ақпаратты ретке келтіруге, заңдар мен ережелерді түсінуге және күрделі мәселелердің логикалық шешімін табуға бейім болуы мүмкін.
4, 13, 22 және 31-і күні туғандар — шығармашыл құрушылар
Бұл күндер шығармашылық ойлауды практикалық нәтижеге айналдыра білу қабілетімен байланыстырылады. Мұндай адам тек идея ойлап табумен шектелмей, оны жүзеге асыруға да ұмтылады.
Сай бағыттар:
дизайн;
сәулет;
шығармашылық индустриялар;
құқықтану;
шешендік өнер және көпшілік алдында сөйлеу.
Олар визуалды ойлау, мықты пікір және аудиторияға ықпал ету талап етілетін мамандықтарда жетістікке жетуі мүмкін.
5, 14 және 23-і күні туғандар — қозғалыс пен қарым-қатынас адамдары
Бұл күндер жылдам ойлау, адамдармен оңай тіл табысу және жаңа ортаға бейімделу қасиеттерімен байланыстырылады.
Оларға сай салалар:
сауда;
бизнес;
мұғалімдік;
маркетинг;
клиенттермен жұмыс.
Бірдей тапсырманы ұзақ уақыт орындау оларды жалықтыруы мүмкін. Сондықтан қозғалыс, қарым-қатынас және нәтижесі көрінетін мамандықтар көбірек сай келеді.
6, 15 және 24-і күні туғандар — сұлулық пен жайлылық жасаушылар
Бұл күндер эстетикамен, шығармашылықпен және адамдар үшін жағымды орта құрумен байланысты деп саналады.
Сай бағыттар:
өнер және шығармашылық;
мода және интерьер;
қонақүй және сервис саласы;
сұлулық индустриясы;
люкс тауарларға байланысты бизнес.
Бұл адамдар әдемі заттарды бағалап қана қоймай, өзгелер үшін де жайлы әрі тартымды орта жасауға бейім болуы мүмкін.
7, 16 және 25-і күні туғандар — талдаушылар мен сахна адамдары
Бұл топтағы күндер бір қарағанда әртүрлі көрінетін қабілеттерді біріктіреді: терең талдау, басқару және эмоцияны білдіру.
Оларға сай салалар:
басқару;
психология;
актерлік өнер;
театр және сахна өнері;
зерттеу және талдау.
Мұндай адамдар өзгелерді бақылауда, олардың әрекет ету себептерін түсінуде және қажет кезде аудитория назарын аударуда мықты болуы мүмкін.
8, 17 және 26-сы күні туғандар — үлкен мақсат иелері
Бұл күндер қаржылық ойлау, тәртіп және жоғары нәтижеге ұмтылыспен байланыстырылады.
Оларға мына салалар сай деп саналады:
банк және қаржы;
ірі бизнес;
медицина;
спорт;
корпоративтік басқару.
Бұл адамдар бәсекеден қорықпауы, үлкен жауапкершілікті қабылдауы және ұзақ мерзімді нәтиже үшін табанды еңбек етуі мүмкін.
9, 18 және 27-сі күні туғандар — жауапты әрі табанды жандар
Бұл күндер мықты мінезбен, адамдарға көмектесумен және қиын жағдайда шешім қабылдай білумен байланыстырылады.
Сай бағыттар:
бизнес;
әскери сала;
медицина;
қауіпсіздік қызметтері;
әлеуметтік жобалар.
Олар қысым жоғары жағдайларда да өзін жоғалтпай, айналасындағылар үшін жауапкершілікті мойнына алуы мүмкін.
Күндер және ұсынылатын салалар
Туған күндер
Сай деп түсіндірілетін салалар
1, 10, 19, 28
Бизнес, стартап, басшылық
2, 11, 20, 29
Психология, дипломатия, кеңес беру
3, 12, 21, 30
Құқық, ғылым, банк
4, 13, 22, 31
Дизайн, сәулет, шығармашылық
5, 14, 23
Сауда, бизнес, мұғалімдік
6, 15, 24
Шығармашылық, сервис, сұлулық саласы
7, 16, 25
Басқару, психология, сахна
8, 17, 26
Ірі бизнес, медицина, спорт
9, 18, 27
Бизнес, әскери сала, медицина
Туған күн мамандықты анықтай ма?
Нумерология — ғылыми негізделген мамандық таңдау әдісі емес. Ол адамның ықтимал қасиеттерін символдық түрде түсіндіретін ойын-сауық тәсілі саналады.
Ал шынайы мамандық таңдауда мына факторлардың маңызы шешуші:
жеке қызығушылық;
қабілет пен дағдылар;
білім мен тәжірибе;
еңбек нарығындағы сұраныс;
адамның құндылықтары мен өмірлік мақсаттары.
Сондықтан бұл тізімді қатаң болжам ретінде емес, өзіңізді жақсырақ түсінуге көмектесетін қызықты ишара ретінде қабылдаған жөн.
Туған күніңізге ұсынылған мамандықтар қазіргі жұмысыңызға немесе арманыңызға сәйкес келе ме? Пікіріңізді қалдырып, мақаланы достарыңызбен Telegram немесе басқа әлеуметтік желілерде бөлісіңіз!
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