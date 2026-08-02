Туған күніңізге қарап біліңіз: Күшіңізді не сарқып жібереді?
Кейбір адамдарды сын емес, елемеу шаршатады. Ал басқалары бақылаудан, тәртіпсіздіктен немесе сенімнің бұзылуынан кейін ішкі күшін жоғалта бастайды. Туған күнге негізделген бұл талдау қай жағдайлар психикалық энергияңызды тезірек сарқатынын көрсетуі мүмкін.
1, 10, 19, 28 — көшбасшылыққа кедергі келтірілгенде
Бұл күндері туғандар көбіне бастама көтеруге, шешім қабылдауға және өзгелерді соңынан ертуге бейім болады. Олар үшін ең ауыр жағдай — әдейі көлеңкеде қалдыру немесе пікірін елемеу.
Үнемі бақылау, әр қадамына араласу және өз бетінше шешім қабылдау мүмкіндігін шектеу олардың ынтасын төмендетуі мүмкін.
2, 11, 20, 29 — жеке шекаралар бұзылғанда
Бұл адамдар айналасындағылардың сезімін жақсы түсінеді, бірақ өз ішкі әлемін де берік қорғайды. Жеке өміріне рұқсатсыз араласу, қысым көрсету немесе өзін кінәлі сезіндіру қатты психикалық шаршауға әкеледі.
Оларға шынайы қарым-қатынаспен қатар жеке кеңістік те қажет.
3, 12, 21, 30 — идеялары еленбегенде
Бұл күндері туғандар шығармашылық, қарым-қатынас және жаңаша ойлау арқылы күш жинайды. Идеялары үнемі қабылданбай немесе таланты бағаланбай жатса, ынтаның орнын немқұрайлылық басуы мүмкін.
Оларға жай ғана мақтау емес, өзін көрсетуге нақты мүмкіндік қажет.
4, 13, 22, 31 — тәртіп пен жоспар бұзылғанда
Бұл санаттағы адамдар тұрақтылықты, нақтылықты және жүйелі әрекетті бағалайды. Өзгелердің жауапсыздығынан жоспарлардың қайта-қайта бұзылуы оларды қатты шаршатады.
Айналадағы тұрақты хаос олардың көңіл күйіне ғана емес, жұмыс өнімділігіне де әсер етуі мүмкін.
5, 14, 23 — таңдау мүмкіндігі қалмағанда
Бұл адамдар үшін еркіндік жай ғана қалау емес, ішкі қажеттілік. Қатаң шектеулер, шамадан тыс бақылау және бірсарынды өмір салты оларда «қамалып қалғандай» сезім тудырады.
Олар өз жолын таңдау, жаңа тәжірибе жинау және ортасын өзгерту арқылы күшін қалпына келтіреді.
6, 15, 24 — сенімге опасыздық жасалғанда
Бұл күндері туғандар жақындарына мейіріммен және қамқорлықпен қарайды. Сондықтан алдау, уәдені орындамау немесе сенімін пайдалану оларға ерекше ауыр тиеді.
Олар кешіруі мүмкін, алайда бұрынғы сенімді қалпына келтіруге көп уақыт қажет болады.
7, 16, 25 — дайын қалыптар күштеп таңылғанда
Олар оқиғаларды өз бетінше талдап, жеке қорытынды жасағысы келеді. «Бәрі осылай істейді» деген ұстаным немесе біркелкі ойлауға мәжбүрлеу олардың ішкі қарсылығын күшейтеді.
Оларға сұрақ қоюға, ізденуге және өз көзқарасын қалыптастыруға еркіндік қажет.
8, 17, 26 — жауапсыздыққа тап болғанда
Бұл адамдар мақсатты, нәтижені және тәртіпті жоғары бағалайды. Жұмысқа үстірт қарау, берілген уәдені орындамау немесе міндеттерді өзгелерге ысыру олардың ашуын келтіруі мүмкін.
Әсіресе өзгелердің қателерін үнемі өздері түзетуге тура келсе, энергиясы тез таусылады.
9, 18, 27 — әділетсіздікті көргенде
Бұл күндері туғандар айналасында болып жатқан оқиғаларға бейжай қарай алмайды. Әлсіздерге жасалған әділетсіздік, салқынқандылық және екіжүзділік оларды рухани тұрғыда қажытуы мүмкін.
Кейде олар әлемдегі барлық мәселені өз мойнына алуға тырысады. Сондықтан көмектесумен қатар өз күшін сақтауды да үйренуі маңызды.
Бұл талдауды қалай пайдалануға болады?
Тізімді қатаң үкім ретінде емес, өзіңізді бақылауға арналған сұрақ ретінде қабылдаған дұрыс:
Қай жағдайдан кейін күшіңіз тез таусылады?
Қандай қарым-қатынастар сізде қысым сезімін тудырады?
Энергияңызды қалпына келтіру үшін нені өзгертуіңіз керек?
Туған күнге негізделген мұндай талдаулар ғылыми психологиялық диагноз болып саналмайды. Алайда олар адамға өз сезімдері, шекаралары мен қажеттіліктері туралы ойлануға қызықты мүмкіндік береді.
Сіздің туған күніңіз қай топқа сәйкес келді? Сипаттама өміріңіздегі жағдайларға сай келе ме? Пікіріңізді комментарийлерде қалдырыңыз.
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