Заңсыз құрылыс қымбатқа түсті

·26.2K·Қоғам
Заңсыз құрылыс қымбатқа түсті

Заңнамамызда жер учаскелерін өз бетінше иемденіп алу және оларға заңды құқықтары болмаған жағдайда пайдалану үшін жауапкершілік белгіленген.

Азамат М.Р. үйінің жанындағы 87 шаршы метр жер учаскесін өз бетінше иемденіп, қойма салған. Осыған байланысты сот шешіміне сәйкес аталған заңсыз құрылысты бұзу белгіленді.

Аталған сот шешімін орындау Мәжбүрлеп орындату бюросының Шырын қалалық бөліміне жүктелді.

Атқару әрекеттерінің нәтижесінде аталған заңсыз құрылыс жауапкердің есебінен бұзылып, сот шешімінің орындалуы қамтамасыз етілді.

Сот шешімінің талабын белгіленген мерзімде орындамаған жауапкер атқару алымын да төлеуге мәжбүр болады.

Ширин
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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