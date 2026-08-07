Ауғанстанда әкесі қызын айналасындағыларға 10 жыл бойы ұл бала ретінде таныстырды
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Ауғанстанда бір әке қызының білім алуына және еркінірек өмір сүруіне мүмкіндік беру үшін оны он жыл бойы ұл бала ретінде таныстырған. Ол үшін қыздың сыртқы келбеті өзгертіліп, айналасындағыларға отбасының ұлы ретінде көрсетілген.
Осылайша қыз мектепке барған, көшеге еркінірек шыға алған және көптеген қыздарға шектеулі мүмкіндіктерді пайдаланған. Әкесі қабылдаған шешім оның білім алуына және өзін еркін сезінуіне жағдай жасаған.
Кейбір елдерде қыздардың білім алуына, қоғамдық орындарда еркін жүруіне және болашағын өз бетінше таңдауына қатысты елеулі шектеулер бар. Мұндай жағдайда көптеген қыздар оқу және кәсіп игеру мүмкіндігінен айырылып қалуда.
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