Блогер әлемдегі ең алып қоқыс тауына шықты
Мексикалық блогер Үндістан астанасы Дели қаласында орналасқан әйгілі Газипур қоқыс полигонының шыңына шығып, бұл үдерісті видеоға түсірді. Аса үлкен көлеміне байланысты бұл полигонды жиі «қоқыс Эвересі» деп атайды.
Деректерге сәйкес, қоқыс тауының биіктігі шамамен 70 метр. Ол 28 гектардан астам аумақты алып жатыр, мұнда 14 миллион тоннадан астам тұрмыстық қалдық жиналған.
Газипур полигоны 1984 жылы пайдалануға берілген. Негізінде, оны 2000-жылдары жабу жоспарланған еді. Алайда қалдық көлемінің артуына байланысты оның жұмысы бірнеше рет ұзартылып, полигон әлі күнге дейін жаңа қоқысты қабылдауды жалғастырып келеді.
Блогер түсірген видеолар әлеуметтік желілерде кең таралып, Делидегі экологиялық мәселелер мен қалдықтарды қайта өңдеу тақырыбына жұртшылықтың назарын тағы бір рет аударды.
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