Абдуқодир Ҳусановнинг маоши 7,5 млн евро экани ҳақида нималар маълум?
«Манчестер Сити» Абдуқодир Ҳусанов билан беш йиллик янги шартнома имзолаб, уни 2031 йилнинг ёзигача клубда қолдирди. Айрим манбаларда унинг йиллик даромади 7,5 миллион евро экани айтилган, бироқ бу рақам клуб ёки ишончли расмий манба томонидан тасдиқланмаган. Шартномадаги маош, бонуслар ва 7,5 миллион евронинг брутто ёки соф даромад экани очиқланмаган.
Абдуқодир Ҳусановнинг Англия футболининг энг юқори даражасидаги ўсиши янги шартнома билан тақдирланди. «Манчестер Сити» 22 ёшли ўзбекистонлик ҳимоячи билан беш йиллик келишув имзолаб, унинг келажагини 2031 йилнинг ёзигача клуб билан боғлади.
Клуб шартноманинг молиявий жиҳатларини очиқламади. Айрим манбаларда Ҳусановнинг йиллик даромади 7,5 миллион еврога етиши ҳақида хабарлар пайдо бўлган бўлса-да, бу рақам ҳозирча ишончли ёки расмий манба билан тасдиқланган эмас.
Бир ярим йилда янги шартномагача
Ҳусанов «Манчестер Сити»га 2025 йилнинг 20 январида Франциянинг «Ланс» клубидан келиб қўшилган. Ўшанда манчестерликлар ҳимоячи учун 40 миллион евро ва қўшимча бонуслар тўлашга келишган, дастлабки шартнома эса 2029 йилнинг ёзигача мўлжалланган эди.
Ўзбек футболчиси Англияга мослашишда осон бўлмаган дастлабки босқични бошдан кечирди. Бироқ тезлик, кучли яккакураш ва ўйинни олдиндан ўқий олиш қобилияти унга аста-секин асосий таркибдан жой олиш имконини берди.
«Сити»нинг расмий хабарида Ҳусанов 2025/26 йилги мавсумнинг иккинчи ярмида жамоанинг энг ишончли футболчиларидан бирига айлангани қайд этилди. У Премьер-лигадаги сўнгги 19 учрашувнинг 16 тасида майдонга тушган ва Марк Геи билан мустаҳкам марказий ҳимоя жуфтлигини шакллантирган.
47 ўйин — клубдаги умумий кўрсаткич
Расмий статистикага кўра, Ҳусанов «Манчестер Сити»даги дастлабки бир ярим йил давомида барча мусобақаларда жами 47 та учрашув ўтказган. 2025/26 йилги мавсумнинг ўзида эса у 37 та ўйинда қатнашиб, майдонда 2817 дақиқа ҳаракат қилган.
Шу сабаб унинг ўтган мавсумда 43 та учрашув ўтказгани ҳақидаги айрим ҳисоб-китоблар клубнинг расмий рақамларига мос келмайди.
Ҳусанов Англия кубоги ва Лига кубоги финалларида асосий таркибда ўйнаб, «Сити» билан илк совринларини қўлга киритди. У Лига кубогининг чорак финалидан бошлаб бирор дақиқани ҳам ўтказиб юбормади, Англия кубогида эса «Ньюкасл», «Ливерпуль» ва «Челси»га қарши муҳим баҳсларда майдонга тушди.
Мавсумнинг энг яхшилари қаторига кирди
Ўзбекистонлик ҳимоячи 2025/26 йилги мавсум якунларига кўра, «Манчестер Сити»нинг энг яхши футболчиси совринига даъвогар бўлган сўнгги учликдан жой олди.
У мухлислар овоз беришида Жереми Доку ва Нико О’Райли билан бирга финал босқичига чиққан. Якунда соврин О’Райлига насиб этган бўлса-да, Ҳусановнинг кучли учликка кириши унинг жамоадаги мавқеи қанчалик тез ўсганини кўрсатди. У январь ва март ойларида клубнинг энг яхши футболчиси деб ҳам топилган.
Виана: «Бу ҳали фақат бошланиши»
«Манчестер Сити» спорт директори Уго Виана янги шартномани Ҳусановнинг сўнгги мавсумдаги ўсишига берилган баҳо сифатида изоҳлади.
«У жаҳон даражасидаги марказий ҳимоячига айланиш учун барча сифатларга эга», — деди Виана.
Клуб раҳбари Ҳусановнинг жисмоний ва техник имкониятларини юқори баҳолаб, 22 ёшида унинг энг яхши йиллари ҳали олдинда эканини таъкидлади.
Ҳусанов эса янги келишувни ўзи ва оиласи учун муҳим воқеа деб атади. Унинг кейинги мақсади янги бош мураббий Энцо Мареска ишончини қозониб, жамоанинг асосий таркибида мунтазам ўйнашдан иборат.
7,5 миллион евро ҳақида нима маълум?
Айрим манбаларда янги шартнома бўйича Ҳусановнинг йиллик маоши 7,5 миллион евро бўлиши айтилмоқда. Ушбу рақам асосида ойлик 625 минг, ҳафталик қарийб 144 минг евро каби ҳисоб-китоблар ҳам тарқалди.
Математик жиҳатдан бу ҳисоблар тўғри. Аммо уларнинг барчаси расман тасдиқланмаган битта бошланғич рақамга таянади.
«Манчестер Сити» шартноманинг маош, имзо бонуси ва натижалар учун мукофотларга оид шартларини эълон қилмаган. Шунингдек, 7,5 миллион евро брутто ёки соф даромад экани, унга бонуслар қўшилган-қўшилмагани ҳам номаълум.
Шу сабаб Ҳусановнинг кунлик, соатлик ёки дақиқалик даромадини аниқ сумма сифатида кўрсатиш ҳозирча тўғри эмас. Ишонч билан айтиш мумкин бўлгани — клуб уни 2031 йилгача сақлаб қолиш учун янги беш йиллик шартнома тақдим этди.
«Сити»нинг келажак ҳимояси қурилмоқда
Янги келишув «Манчестер Сити» Ҳусановни вақтинчалик ечим эмас, узоқ муддатли лойиҳанинг муҳим қисми сифатида кўраётганини англатади.
Унинг юқори тезлиги жамоага ҳимоя чизиғини олдинроқ жойлаштириш имконини беради. Рақиб қарши ҳужумга ўтганида эса Ҳусанов орқага ташланган тўпларга тез етиб бориши билан ажралиб туради. Клуб расмий сайти ҳам айнан шу хусусият уни мухлислар севимлисига айлантирганини таъкидлаган.
Бир ярим йил аввал Премьер-лигада ҳали бирорта ўйин ўтказмаган ўзбек ҳимоячиси энди Англия кубоклари соҳиби, клубнинг энг яхши футболчилари учлигидан жой олган ва 2031 йилгача шартнома имзолаган футболчига айланди.
Энди асосий вазифа янги маош ҳақидаги рақамларни муҳокама қилиш эмас, Ҳусанов ушбу ишончни майдонда қай даражада оқлай олишини кўришдан иборат. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…