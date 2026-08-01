Абдуқодир Ҳусанов 90 дақиқа ўйнади: Мареска унга янги вазифа бердими?
Енсо Мареска бошчилигидаги «Манчестер Сити» Гонконгда «Интер»га қарши ўтказилган ўртоқлик учрашувида асосий вақтда 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаб, пеналтилар сериясида 3:1 ҳисобида имкониятни бой берди. Ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов учрашувни бошланғич таркибда бошлаб, 90 дақиқа давомида тўлиқ ҳаракат қилди ва унга икки хил вазифа бажариш юклатилди.
«Манчестер Сити» Энцо Мареска бошчилигидаги янги даврни Гонконгда «Интер»га қарши ўртоқлик учрашуви билан бошлади. Асосий вақт 1:1 ҳисобида якунланиб, пенальтилар баҳсида Италия чемпиони 3:1 ҳисобида устун келди.
Ўзбекистонлик мухлислар учун эса ҳисобдан ҳам муҳимроқ воқеа кузатилди: Абдуқодир Ҳусанов бошланғич таркибда майдонга тушиб, учрашувни тўлиқ ўтказди. У биринчи бўлимда марказий ҳимоячи, танаффусдан кейин эса ҳимоянинг ўнг қанотида ҳаракат қилди.
Бу ўзгариш оддий мавсумолди тажрибасими ёки Мареска Ҳусанов учун янги вазифа тайёрлаяптими?
Маресканинг илк учрашуви қандай ўтди?
«Манчестер Сити» расмий сайти ушбу баҳсни Энцо Маресканинг жамоа бош мураббийи сифатидаги илк учрашуви деб атаган. Гонконгдаги ўйин «шаҳарликлар»нинг 2026/27 йилги мавсумга тайёргарлик доирасидаги Осиё сафарига ҳам старт берди.
Ҳисоб 14-дақиқада очилди. Антуан Семеньо чап қанотдан кучли ҳаракат қилиб, тўпни дарвоза олдига етказди ва Дивин Мубама яқин масофадан уни тўрга йўллади.
«Интер»нинг жавоби узоқ куттирмади. 20-дақиқада Федерико Димарконинг узатмасидан кейин Бенжамен Павар ҳисобни тенглаштирди. Иккинчи бўлимда «Манчестер Сити» кўпроқ устунлик қилди, Витор Рейс ва Райан Макайдунинг зарбалари дарвоза тўсинига тегди, аммо ғалаба голи урилмади.
Пенальтилар баҳсида «Сити»дан фақат Клаудио Эчеверри ўз имкониятидан фойдаланди. Райан Айт-Нури, Абдуқодир Ҳусанов ва Нико Гонсалеснинг зарбалари голга айланмади. Натижада «Интер» 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
Ҳусановга икки хил вазифа берилди
Биринчи бўлимда «Манчестер Сити» ҳимоясининг марказида Абдуқодир Ҳусанов ва Йошко Гвардиол ҳаракат қилди. Рико Льюис ўнг, Стивен Мфуни эса чап қанотни қўриқлади.
Танаффусдан кейин Мареска ҳимоя тузилишини ўзгартирди. Гвардиол ва Мфуни алмаштирилди, Ҳусанов эса марказдан ўнг қанотга ўтказилди. Рико Льюис олдинроқ чиқиб, ярим ҳимояда тўп назоратига ёрдам бера бошлади.
Бу ўзгариш Ҳусановдан бир вақтнинг ўзида бир нечта вазифани бажаришни талаб қилди:
қанотдаги тезкор рақибни назорат қилиш;
жамоа тўпга эгалик қилганда ҳужумни орқа чизиқдан бошлаш;
Льюис олдинга чиққан пайтда бўш қолган ҳудудни ёпиш;
вазиятга қараб марказий ҳимояга қайтиш.
Ҳусанов ҳужумларда ҳам қатнашди. 52-дақиқада «Интер» дарвозабони қайтарган тўп унинг олдига тушди, аммо ўзбекистонлик футболчининг ҳаводан берган зарбаси етарлича кучли чиқмади.
Манба Ҳусановга аслида қандай баҳо берди?
Муҳим аниқлик: Esteemed Kompany мақоласида футболчиларга рақамли баҳолар қўйилмаган. Муаллиф ўртоқлик учрашувида натижадан кўра футболчиларнинг майдонда кўрсатган жиҳатларини ёритишни маъқул кўрганини очиқ таъкидлаган.
Манбанинг Ҳусанов ҳақидаги хулосаси жуда қисқа, аммо ижобий:
Ҳусанов учрашувни ишончли ўтказди ва ундан талаб қилинган вазифани бажарди.
Бу таърифда баландпарвоз мақтов йўқ. Бироқ мавсумолди тайёргарлигининг илк учрашувида ҳимоячидан энг аввало ишончлилик, жароҳат олмаслик ва мураббийнинг янги талабларини бажариш кутилади.
Ҳусановнинг 90 дақиқа давомида икки хил ўринда ўйнатилгани Мареска унинг жисмоний тайёргарлиги ва тактик мослашувчанлигини синаб кўрганини англатади. Бу — учрашувдаги қарорлардан келиб чиқадиган таҳлилий хулоса.
Маресканинг янги услуби нималарни кўрсатди?
Биринчи бўлимда «Манчестер Сити» рақиб ҳимоясига тўрт футболчи билан юқори босим уюштиришга уринди. Бу усул айрим вазиятларда самара берган бўлса-да, «Интер» босимдан чиқиб кетган пайтларда манчестерликлар ҳимояси олдида катта бўшлиқлар пайдо бўлди.
Матео Ковачич ва Тижжани Рейндерс тўп билан яхши ҳаракат қилган бўлса-да, рақиб тўпга эгалик қилган вазиятларда ўз ўрнини топишда қийналди. «Интер» майдоннинг бир қанотидан иккинчисига узун узатмалар бериш орқали «Сити» ҳимоясини бир неча бор ноқулай аҳволга солди.
Иккинчи бўлимда эса манзара ўзгарди. Нико Гонсалеснинг таянч ҳудудида пайдо бўлиши тўп назоратини яхшилади. Айт-Нури майдон бўйлаб эркин ҳаракатланди, Льюис ярим ҳимояга чиқди, Ҳусанов эса ўнг қанотни ёпди.
Натижада «Сити»нинг жойлашуви қатъий чизиқларга эмас, футболчиларнинг ўзаро ўрин алмашишига асосланди. Esteemed Kompany таҳлилида ҳам иккинчи бўлимдаги тезкор узатмалар ва футболчиларнинг бир нечта вазифани бажара олиши Мареска жамоасининг муҳим қуролига айланиши мумкинлиги қайд этилган.
Ҳусанов ўнг қанотда қолиб кетиши мумкинми?
Абдуқодир Ҳусановнинг асосий ўрни — марказий ҳимоя. Унинг тезлиги, яккама-якка курашлардаги қатъияти ва рақиб ҳужумчисини қувиб етиш қобилияти айнан шу ҳудудда катта аҳамиятга эга.
Бироқ у аввалги мавсумда ҳам зарурат туғилганда ўнг қанот ҳимоячиси вазифасини бажарган. «Манчестер Сити» расмий сайти Ҳусанов 2025/26 йилги мавсумда 47 та учрашувда қатнашиб, жамоа ҳимоясида муҳим ўрин эгаллаганини қайд этган.
Айни пайтда «Сити»нинг «Челси» ҳимоячиси Мало Гюстога қизиқиш билдираётгани ҳақида хабарлар бор. Бироқ томонлар трансферни расман эълон қилгани йўқ ва келишув ҳали якунига етмаган.
Шу сабаб эҳтиёткорлик билан қуйидаги хулосани чиқариш мумкин: агар клуб махсус ўнг қанот ҳимоячисини харид қилмаса, Мареска Матеуш Нуньеш, Рико Льюис ва Абдуқодир Ҳусановдан ушбу ўринда навбатма-навбат фойдаланиши мумкин.
Ҳусановнинг Гонконгдаги ўйини айнан шундай эҳтимолий режа учун дастлабки синов бўлган бўлиши мумкин.
Кимлар энг кучли таассурот қолдирди?
Учрашув таҳлилида Антуан Семеньо «Манчестер Сити»нинг биринчи бўлимдаги энг фаол футболчиси сифатида кўрсатилди. У чап қанотда «Интер» ҳимоячиларини қийнатди, Мубаманинг голига узатма берди ва танаффусдан кейин марказий ҳужумчи вазифасини бажарди.
Райан Макайду эса иккинчи бўлим қаҳрамонига айланди. Ёш футболчи ўнг қанотда рақиб ҳимоячиларини доимий босим остида ушлади, дарвоза тўсинини нишонга олди ва яна бир хавфли зарбани устун ёнидан ўтказиб юборди.
Шунингдек:
Нико Гонсалес майдонга тушгач, жамоанинг марказдаги ўйини яхшиланди;
Витор Рейс ҳимоядан ярим ҳимояга чиқиб, жасоратли ҳаракат қилди;
Райан Айт-Нурининг турли ҳудудларда пайдо бўлиши эътиборни тортди;
Рико Льюис иккинчи бўлимда олдинроқ ўйнаб, тўп назоратига катта ҳисса қўшди.
Кимларда саволлар қолди?
Ковачич ва Рейндерснинг биринчи бўлимдаги вазифалари уларга тўлиқ мос тушмади. Икки футболчи ҳам тўп билан ишлашда муаммога дуч келмаган бўлса-да, рақиб ҳужумга ўтган пайтда марказдаги мувозанатни сақлаш қийинлашди.
Савиньо чап қанотда ўнг томонга нисбатан анча хавфли кўринди, бироқ ҳал қилувчи қарорларни қабул қилишда хатоларга йўл қўйди. Маҳамаду Сангаре эса майдонга тушганидан кейин ўйинга етарлича қўшила олмади.
Фил Фоден айрим чиройли ҳаракатларни кўрсатган бўлса-да, учрашувга мунтазам таъсир ўтказмади. Дивин Мубама эса голдан ташқари, рақиб босимини енгиш учун ортга қайтиб, узун узатмаларга йўл очиб бериши билан ҳам ажралиб турди.
Ҳусанов учун асосий натижа нима?
Пенальтилар баҳсидаги омадсиз зарба учрашувдан кейин энг кўп муҳокама қилинган воқеалардан бири бўлиши табиий. Аммо мавсумолди ўйинида ҳимоячининг умумий ҳаракати биргина пенальти билан баҳоланмайди.
Ҳусанов:
учрашувни тўлиқ ўтказди;
икки хил ўринда ҳаракат қилди;
жамоанинг янги тактик тузилишига мослашди;
ҳимояда жиддий хатога йўл қўймади;
ҳужумларга қўшилишга ҳам уринди.
Энг муҳими, Мареска уни фақат марказий ҳимоячи эмас, балки зарурат туғилганда ўнг қанотни ҳам ёпа оладиган универсал футболчи сифатида синаб кўрди.
«Манчестер Сити» Осиё сафари давомида 5 август куни Корея лигаси юлдузлари, 9 августда эса «Атлетико»га қарши майдонга тушади. Ушбу учрашувлар Мареска Ҳусановни қайси ўринда кўпроқ синашини янада аниқроқ кўрсатиши мумкин.
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов учун қайси ўрин қулайроқ — марказий ҳимоями ёки ҳимоянинг ўнг қанотими? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…