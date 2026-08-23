Бір себет жүзім 5 миллион сумға сатылды
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Ташкент облысында өткен «Жүзім фестивалінде» бір себет жүзім күтілгеннен әлдеқайда қымбатқа сатылды.
Паркент ауданындағы іс-шара аясында өткен аукционда «Аватар» сұрыпты жүзім 5 миллион сумға сатып алынды. Ахангаран ауданында өсірілген бұл жүзімнің бастапқы бағасы 750 мың сум болып белгіленген еді.
Сауда-саттық барысында қатысушылар арасындағы бәсекелестік нәтижесінде жүзім бағасы бірнеше есе өсіп, соңында 5 миллион сумға жетті.
Осылайша, биыл жүзімнің нарықтағы емес, аукциондағы бағасы баршаны таңғалдырды.
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