Найден способ замедления старения: ученые совершили новое открытие

Ученые из Имперского колледжа Лондона выявили новый механизм, который может замедлить процесс старения и снизить риск возрастных заболеваний. В ходе исследования специалисты обнаружили, что ограничение выработки белка С6К1 у мышей способствует увеличению продолжительности жизни и защищает организм от ряда болезней, связанных со старением. Ученые уже давно отмечают, что С6К1 является одним из ключевых белков, регулирующих процесс старения и возрастные патологии.

В процессе исследования ученые заблокировали этот ген у пожилых подопытных мышей, чтобы изучить его влияние на здоровье и продолжительность жизни. Результаты показали, что С6К1 находится в печени и функционирует через сигнальный путь мТОР, который управляет ростом клеток и обменом веществ.

Полученные результаты продемонстрировали, что ограничение активности С6К1 уменьшает избыточное воспаление в организме и замедляет старение клеток. По словам ученых, накопление стареющих клеток приводит к таким проблемам, как усиление воспалительных процессов, снижение прочности костей, изменение содержания жира в организме и повышение уровня сахара в крови.

По мнению авторов, более глубокое изучение белка С6К1 может сыграть важную роль в разработке новых методов лечения возрастных заболеваний в будущем. Однако для применения этой технологии на человеческом организме потребуются дополнительные научные исследования и испытания.