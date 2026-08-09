Вас хотят сломать? 9 правил сильной личности
Не все в жизни будут вас понимать, поддерживать или ценить. Иногда критика, предательство, равнодушие или недоверие могут надолго отбросить человека назад.
Но сила личности заключается в том, что она не пытается отвечать на каждую боль. Она закрывает одни двери, отпускает некоторых людей и даёт самый сильный ответ не словами, а собственной жизнью.
Если вас недооценивают — поднимите себя
Если кто-то вас не уважает или принижает вашу ценность, не обязательно тратить силы, чтобы заставить его изменить своё мнение.
Лучший ответ — поднять свой уровень.
Новые знания, хорошая работа, дисциплина, финансовая независимость или личностный рост порой оказывают более сильное воздействие, чем тысяча споров.
Сильный человек не ходит и не доказывает каждому свою ценность. Он показывает такой результат, что однажды само доказательство становится ненужным.
Вами пренебрегают? Не останавливайте свою жизнь
Иногда человек, ожидая внимания от кого-то, отодвигает собственную жизнь на второй план.
Ждёт звонка. Проверяет сообщения. Думает, почему к нему больше не относятся как прежде.
Но чужая холодность не означает, что и вы должны погаснуть.
Напротив, это время можно потратить на себя: близких, путешествия, спорт, работу, новые цели.
Необязательно уменьшать свой свет только потому, что кто-то перестал вас замечать.
Если вас обманули — не обязательно получать все ответы
Обман — это больно. Особенно если так поступил человек, которому вы доверяли.
Многие надолго застревают в прошлом, пытаясь найти ответ на вопрос «почему?». Но иногда, сколько бы объяснений вы ни услышали, произошедшее не изменится.
Тогда самое здравое решение — установить границы и двигаться вперёд.
Забыть всё сразу может не получиться. Но человека определяет не вчерашнее событие, а то, как он реагирует на него сегодня.
Если вас критикуют — превратите критику в топливо
Не всякая критика является враждебностью.
Полезная критика указывает человеку на его ошибку. Разрушительная критика пытается остановить его движение.
Сильная личность умеет отличать одно от другого.
Есть полезная часть — принимает её. Нет — продолжает свой путь.
Худший сценарий — воспринимать каждое чужое мнение как личную истину.
Если вами пользуются — научитесь закрывать дверь
Всегда помогать — хорошее качество. Но если нет границ, добротой могут начать пользоваться.
Отношения с людьми, которые звонят только тогда, когда им что-то нужно, постоянно берут, но никогда не возвращают, утомляют.
В такой ситуации сказать «нет» — не грубость.
Это — личная граница.
Не каждый человек имеет право без ограничений пользоваться вашим временем, силами и возможностями.
Если вас предали — возвращаться необязательно
Бывают случаи, когда после утраты доверия его можно восстановить. Но нет правила, согласно которому нужно сохранять любые отношения.
В некоторых ситуациях дистанцироваться — самое правильное решение.
После предательства самой большой ошибкой человека порой становится отрицание сегодняшней реальности ради хороших воспоминаний о прошлом.
Сильная личность сама решает, кого простить, а кого больше не впускать в свою жизнь.
Если в вас сомневаются — покажите результат
«У тебя не получится».
«Это не для тебя».
«Всё равно ты не справишься».
Подобные слова можно услышать практически перед каждой большой целью.
Необязательно каждый раз спорить.
Потому что в день, когда появляется результат, длинные объяснения сами собой становятся ненужными.
Поэтому самая сильная стратегия проста: меньше слов, больше действий.
Если вас не поддерживают — всё равно начинайте
В каждом важном решении не всегда находится человек, который в вас верит.
Особенно если ваша цель непонятна другим.
В такие моменты ожидание, что кто-то обязательно похлопает вас по плечу, может на годы отложить действия.
Иногда человеку приходится делать первые шаги совершенно в одиночку.
Интересно, что, когда результат начинает становиться заметным, некоторые из тех, кто сначала не верил, тоже появляются позже.
Если вам не доверяют — станьте примером
Доверие формируется не по требованию, а со временем.
Дали слово — выполните.
Начали — доведите до конца.
Ошиблись — примите ответственность.
Стало трудно — не исчезайте.
Однажды такому человеку уже не придётся просить о доверии.
Потому что его репутация строится не на словах, а на повторяющихся действиях.
Быть сильным — не значит быть бесчувственным
Неправильно понимать под «несгибаемым человеком» того, кто никогда не расстраивается, не плачет и ни в ком не нуждается.
Сильному человеку тоже бывает больно, он тоже устаёт и иногда нуждается в помощи.
Разница в том, что он не позволяет отношению других определять его ценность.
Даже если кто-то не выбирает его, он выбирает себя. Даже если кто-то не верит, он продолжает действовать. Даже если кто-то уходит, он не останавливает свою жизнь.
Возможно, самое сильное правило таково: не отдавайте свою ценность на откуп чужому настроению.
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