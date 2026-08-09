Реал Мадрид одержал трудную победу над Ференцварошем в товарищеском матче в Венгрии

В субботнем товарищеском матче испанский Реал Мадрид победил венгерский Ференцварош со счётом 2:1. Хотя мадридцы на протяжении встречи имели заметное преимущество, активность хозяев во втором тайме позволила сохранить интригу до финального свистка. Об этом сообщает Goal.com.

Матч начался с интенсивных атак. Арда Гюлер, вышедший на поле с первых минут, на 7-й минуте пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, однако мяч прошёл рядом со штангой. Четыре минуты спустя Эндрик не смог забить с близкого расстояния. В составе хозяев активностью также отличился Даниэль Арзани, пытавшийся создать опасные моменты на 4-й и 10-й минутах, однако эти попытки не представляли серьёзной угрозы воротам Реала Мадрид.

К середине первого тайма испанцы не сбавили давления. На 14-й минуте Браим Диас пробил неточно, а на 37-й минуте вратарь Ференцвароша мастерски парировал мощный удар Эндрика. Тем не менее счёт в матче был открыт под занавес первой половины.

Гол в первом тайме и изменения во втором

По данным иксбт.ком и международных спортивных изданий, на 41-й минуте Алексис Серия после углового отдал мяч партнёру, а Марио Ривас точным ударом головой с близкого расстояния вывел Реал Мадрид вперёд. До конца тайма венгры стремились сравнять счёт. В частности, на 42-й минуте Зенте Варга мог поразить ворота, но его удар оказался неточным.

В начале второго тайма оба тренера провели масштабные замены. В составе Реала Мадрид на поле появились Винисиус Жуниор, Бернарду Силва, Трент Александер-Арнолд, Антонио Рюдигер, Дин Хёйсен и Карлос Эспи. Ференцварош также значительно обновил состав, пытаясь изменить динамику игры.

До последних минут матча венгры усиливали давление и подарили болельщикам настоящую борьбу. Тем не менее опытные футболисты Реала Мадрид сохранили преимущество и оформили итоговую победу в товарищеской встрече.