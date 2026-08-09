В «Манчестер Сити» изменится система выбора капитана

«Манчестер Сити» вступает в период серьёзных культурных изменений. Новый главный тренер команды Энцо Мареска решил полностью изменить традиционный процесс выбора капитана, сформировавшийся при Пепе Гвардиоле. Как сообщает Goal.com, теперь капитан будет назначаться не путём голосования игроков, а по личному выбору главного тренера. Об этом Goal.com сообщает .

Известно, что на протяжении последнего десятилетия капитаны «горожан» определялись посредством внутреннего голосования команды. Эта демократическая система позволила таким опытным футболистам, как Фернандиньо, Илкай Гюндоган и Кевин Де Брёйне, носить капитанскую повязку. Однако переход Бернарду Силвы летом в качестве свободного агента в «Реал Мадрид» привёл к появлению вакуума в вопросе лидерства в клубе.

Положение Фила Фодена и английских футболистов

По данным The Athletic, одной из главных целей Энцо Марески является усиление роли английских футболистов в группе лидеров команды. Это открывает новые возможности для воспитанника клуба Фила Фодена. 26-летний полузащитник остаётся одним из игроков, дольше всех выступающих за команду, и на фоне череды уходов от него ожидают превращения в одного из главных лидеров.

Сам Фил Фоден в интервью на прошлой неделе открыто заявил о готовности взять на себя эту ответственность: «Поскольку я играю в клубе уже очень давно, я один из немногих опытных футболистов, оставшихся в команде. Поэтому в этом сезоне я определённо должен стать одним из лидеров и одним из капитанов».

Изменения в составе и новые кандидаты

Ситуация в группе лидеров команды может ещё больше усложниться из-за неопределённости вокруг будущего Родри. Несмотря на отклонённое предложение «Барселоны» в размере 38 миллионов фунтов за испанского полузащитника, слухи о трансфере не прекращаются. Если Родри уйдёт, команда потеряет ещё одного важного лидера. «Барселона» С целью заполнить возможные пробелы руководство клуба также рассматривает кандидатуру центрального защитника Марка Гехи, который присоединился к команде в январе, перейдя из «Кристал Пэлас». Хотя он недавно стал игроком клуба, его опыт капитанства в «Кристал Пэлас» и выступления с капитанской повязкой в сборной Англии свидетельствуют о его лидерских качествах. Рубен Диаш по-прежнему остаётся одним из главных кандидатов.

Ана шундай ехтимолий боʻшликларни тоʻлдириш максадида клуб рахбарияти январ ойида Кристал Пелас сафидан келиб коʻшилган марказий химоячи Марк Гуехининг номзодини хам коʻриб чикмокда. Гарчи у джамоага якинда коʻшилган боʻлса-да, оʻтмишда Кристал Пелас сардори боʻлгани ва хатто Англия терма джамоаси сафида хам армачни таккани унинг етакчилик салохиятини коʻрсатиб турибди. Рубен Диас esa хамон асосий номзодлардан бири боʻлиб колмокда.